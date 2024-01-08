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إصابة جديدة تورط تشافي

1/8/2024 8:12:24 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - لقى تشافي هيرنانديز المدير الفني لبرشلونة، ضربة موجعة خلال الانتصار (3-2) على بارباساترو، الأحد، ضمن منافسات دور 32 لكأس ملك إسبانيا، على الملعب البلدي في بارباسترو.
وشارك المدافع الباسكي إينيجو مارتينيز كبديل لمدة 10 دقائق فقط بدلا من كريستنسن، وتعرض للإصابة ليخرج من أرض الملعب، وشارك بدلا منه سيرجي روبرتو.
وكان مارتينيز قد عاد الليلة لأول مرة، بعدما تعافى من الإصابة في العضلة ذات الرأسين في فخذه الأيمن، قبل مواجهة أتلتيكو مدريد في الليجا، وغاب لمدة تزيد قليلا عن شهر.
وسجل ثلاثية برشلونة، فيرمين لوبيز ورافينيا وروبرت ليفاندوفسكي في الدقائق (18 و51 و88).
في المقابل سجل ثنائية بارباسترو أدريا دي ميسا ومارك برات في الدقائق (60 و93).

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