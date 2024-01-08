إصابة جديدة تورط تشافي

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- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - لقى تشافي هيرنانديز المدير الفني لبرشلونة، ضربة موجعة خلال الانتصار (3-2) على بارباساترو، الأحد، ضمن منافسات دور 32 لكأس ملك إسبانيا، على الملعب البلدي في بارباسترو.
وشارك المدافع الباسكي إينيجو مارتينيز كبديل لمدة 10 دقائق فقط بدلا من كريستنسن، وتعرض للإصابة ليخرج من أرض الملعب، وشارك بدلا منه سيرجي روبرتو.
وكان مارتينيز قد عاد الليلة لأول مرة، بعدما تعافى من الإصابة في العضلة ذات الرأسين في فخذه الأيمن، قبل مواجهة أتلتيكو مدريد في الليجا، وغاب لمدة تزيد قليلا عن شهر.
وسجل ثلاثية برشلونة، فيرمين لوبيز ورافينيا وروبرت ليفاندوفسكي في الدقائق (18 و51 و88).
في المقابل سجل ثنائية بارباسترو أدريا دي ميسا ومارك برات في الدقائق (60 و93).
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