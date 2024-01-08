Wednesday, 10 January 2024 03:59 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الاحتلال يعتقل طفلا من تقوع جنوب شرق بيت لحم

1/8/2024 8:12:24 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، طفلا، من بلدة تقوع، جنوب شرق بيت لحم.


وأفاد مصدر أمني لـ"وفا "، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الطفل رامز إبراهيم الصباح (14 عاما)، أثناء تواجده في منطقة الشرفا، قرب المدخل الغربي للبلدة.


MENAFN08012024000208011052ID1107695546

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث