الاحتلال يعتقل طفلا من تقوع جنوب شرق بيت لحم
التاريخ
1/8/2024 8:12:24 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، طفلا، من بلدة تقوع، جنوب شرق بيت لحم.
وأفاد مصدر أمني لـ"وفا "، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الطفل رامز إبراهيم الصباح (14 عاما)، أثناء تواجده في منطقة الشرفا، قرب المدخل الغربي للبلدة.
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