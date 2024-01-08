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نبأ صادم لكبار أندية دوري روشن السعودي

1/8/2024 8:12:24 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أفاد تقرير صحفي بأن صندوق الاستثمار السعودي فرض قيودا على الإنفاق على التعاقدات من قبل الأندية الكبيرة في دوري "روشن" لكرة القدم للمحترفين، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.
على عكس الميركاتو الصيفي الماضي 2023، الذي كان صاخبا وشهد الكثير من الصفقات المدوية في دوري "روشن" للمحترفين، لاتزال بداية الميركاتو الشتوي في السعودية هادئة جدا بعد أسبوع على فتح النافذة.
وفتح النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو باب الهجرة أمام اللاعبين من أوروبا إلى الدوري السعودي، بانضمامه إلى صفوف نادي النصر خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، عقب فسخ عقده مع مانشستر يونايتد الإنجليزي.

وشهد الميركاتو الصيفي الماضي 2023، إبرام العديد من الصفقات الكبرى في دوري "روشن" للمحترفين، بلغت نحو مليار دولار، حيث تعاقد نادي الهلال مع نجوم مثل الثنائي البرازيلي نيمار ومالكوم والبرتغالي روبين بيفيز وحارس المرمى المغربي ياسين بونو، ونادي أهلي جدة تعاقد مع البرازيلي روبرتو فيرمينو والجزائري رياض محرز، وانضم السنغالي ساديو ماني والكرواتي مارسيلو بروزوفيتش للنصر، والفرنسي كريم بنزيما لاتحاد جدة، وغيرهم منذ بداية عام 2023.
وجاءت هذه التعاقدات بفضل دعم الحكومة السعودية للأندية الرئيسية في دوري روشن، من خلال صندوق الاستثمارات العامة، لكن هذا الدعم الكبير لن يستمر في الميركاتو الشتوي الحالي.
فقد أفادت صحيفة "أس" الإسبانية، بأن صندوق الاستثمارات العامة، فرض قيودا على الإنفاق على التعاقدات، من قبل أندية الهلال والنصر والاتحاد والأهلي، خلال فترة الانتقالات الشتوية 2024.
وأشار التقرير إلى أن تلك الأندية ستعتمد فقط على أموالها، وعلاوة على ذلك، يجب أن تكون كل صفقة معتمدة ماليا من خلال سلسلة من المتطلبات المعقدة، والتي يبدو أنها ستؤدي إلى تقليل التعاقدات بصورة كبيرة.
ويتربع نادي الهلال على عرش صدارة دوري "روشن" السعودي لكرة القدم للمحترفين، برصيد 53 نقطة، متقدما بفارق 7 نقاط عن وصيفه نادي النصر، ويليهما نادي أهلي جدة في المرتبة الثالثة برصيد 40 نقطة.
بينما يشغل نادي اتحاد جدة المركز السابع في جدول الترتيب، برصيد 28 نقطة فقط، ويبدو أن سيكون أكثر المتضررين من هذا الإجراء، كونه يحتل يحتاج إلى تعزيز صفوفه بقوة هذا الشتاء، حتى يتمكن على الأقل من الحصول على مكان في دوري أبطال آسيا الموسم المقبل.

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