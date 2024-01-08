نتنياهو: سنفعل كل شيء لإعادة الأمن إلى حدودنا الشمالية

نتنياهو: سنفعل كل شيء لإعادة الأمن إلى حدودنا الشمالية
التاريخ
1/8/2024 8:12:24 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن حكومته ستفعل كل ما يلزم من أجل إعادة الأمن إلى حدودها الشمالية، وعلى حزب الله ألا يعبث معنا.
وأضاف نتنياهو خلال جولة لتفقد مواقع عسكرية على حدود لبنان بعد اغتيال القائد العسكري في حزب الله وسام طويل أن المؤسسة الأمنية تستعد لقلب الوضع على الحدود الشمالية من الدفاع إلى الهجوم.
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