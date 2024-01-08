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نتنياهو: سنفعل كل شيء لإعادة الأمن إلى حدودنا الشمالية

1/8/2024 8:12:24 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن حكومته ستفعل كل ما يلزم من أجل إعادة الأمن إلى حدودها الشمالية، وعلى حزب الله ألا يعبث معنا.


وأضاف نتنياهو خلال جولة لتفقد مواقع عسكرية على حدود لبنان بعد اغتيال القائد العسكري في حزب الله وسام طويل أن المؤسسة الأمنية تستعد لقلب الوضع على الحدود الشمالية من الدفاع إلى الهجوم.


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