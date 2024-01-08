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تراجع أعمال القرصنة البحرية إلى أدنى مستوى منذ 2008

1/8/2024 8:12:23 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - كشفت مركز التعاون والتوعية بالمعلومات البحرية، اليوم الاثنين، تراجع أعمال القرصنة في جميع أنحاء العالم خلال 2023 إلى أدنى مستوى لها منذ 2008 رغم تجدد التوتر في البحر الأحمر والمحيط الهندي.
وأحصى المركز الذي يعنى بالأمن البحري ومقره في مدينة بريست في شمال غرب فرنسا، ما مجموعه 295 عمل قرصنة ولصوصية في العام الماضي، مقارنة بـ300 خلال عام 2022، وهو أدنى مستوى مسجل منذ بدء الإحصاءات عام 2008، وفقا للتقرير السنوي الذي يصدره المركز المعروف باسم MICA.
وبحسب "الفرنسية" أفاد التقرير بإن "العدد الإجمالي لأعمال القرصنة والسطو مستقر" مع اتجاه تصاعدي في جنوب شرق آسيا، يقابله انخفاض طفيف في منطقة البحر الكاريبي.
وقال إريك جاسلان رئيس المركز، "نشهد اتجاهات مستقرة على الصعيد العالمي" رغم انعدام الأمن في كثير من المناطق في المحيط الهندي.
وسجلت نهاية عام 2023 موجة هجمات شنها الحوثيون في اليمن، على سفن تجارية في محيط مضيق باب المندب الذي يربط البحر الأحمر بالمحيط الهندي.
وتمر نحو 12% من التجارة العالمية عبر هذا المضيق.




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