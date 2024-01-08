الضريبة: 30 نيسان القادم آخر موعد لتقديم الإقرارات الضريبية

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال مستشار مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات موسى الطراونة، إن آخر فترة لتقديم الإقرارات الضريبية عن العام الماضي ستكون نهاية نيسان المقبل.
وبيّن الطراونة لـ " الوكيل الإخباري" أنه تم فتح باب تقديم الإقرارات منذ 1/1/2024 عبر الموقع الالكتروني لدائرة ضريبة الدخل والمبيعات.
ودعا المكلفين من الشركات والأفراد العاملين المسارعة بتقديم اقراراتهم الضريبة قبل نهاية الفترة المحددة، مؤكداً أنه كلما كان تقديم الإقرار أسرع كان صرف الرديات أسرع.
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