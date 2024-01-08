Wednesday, 10 January 2024 03:59 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الضريبة: 30 نيسان القادم آخر موعد لتقديم الإقرارات الضريبية

1/8/2024 8:12:23 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال مستشار مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات موسى الطراونة، إن آخر فترة لتقديم الإقرارات الضريبية عن العام الماضي ستكون نهاية نيسان المقبل.


وبيّن الطراونة لـ " الوكيل الإخباري" أنه تم فتح باب تقديم الإقرارات منذ 1/1/2024 عبر الموقع الالكتروني لدائرة ضريبة الدخل والمبيعات.


ودعا المكلفين من الشركات والأفراد العاملين المسارعة بتقديم اقراراتهم الضريبة قبل نهاية الفترة المحددة، مؤكداً أنه كلما كان تقديم الإقرار أسرع كان صرف الرديات أسرع.


MENAFN08012024000208011052ID1107695542

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث