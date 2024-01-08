التعليم العالي: 90 ألف طالب تقدموا للمنح والقروض الجامعية والنتائج الشهر المقبل

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - براءة الشلالدةكشف أمين عام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور مأمون الدبعي أن 90 ألف طالب تقدموا إلكترونياً للاستفادة من البعثات والمنح والقروض الداخلية للعام الجامعي 2023-2024.



وقال الدبعي في تصريح لـ "الوكيل الاخباري" إن الوزارة تعمل الآن على فرز وتدقيق البيانات للطلبة المتقدمين للمنح والقروض الجامعية.



وتوقع أن يتم إعلان نتائج المستفيدين من المنح والقروض خلال الأسبوع الأخير من شهر (2) شباط القادم على أبعد تقدير.



يُشار الى ان باب التقديم للبعثات والمنح والقروض الداخلية للعام الجامعي أغلق في 27 كانون الأول الماضي.