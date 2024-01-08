وزير الصناعة والتجارة يجتمع مع وزير الدولة البريطاني للسياسة التجارية

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- Akhbar Al Khaleej) أكد عبدالله بن عادل فخرو وزير الصناعة والتجارة عمق العلاقات التاريخية التي تربط بين مملكة البحرين والمملكة المتحدة الصديقة، مشيراً إلى ضرورة تعزيز التعاون المشترك في مجالات التجارة والاستثمار من خلال توسيع التبادل التجاري لتنمية القدرات التنافسية والعلاقات التجارية والاستثمارية في مجالات متعددة.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده عبدالله بن عادل فخرو وزير الصناعة والتجارة مع غريغ هاندز وزير الدولة البريطاني للسياسة التجارية والوفد المرافق له، وذلك بحضور الأستاذة إيمان احمد الدوسري وكيل وزارة الصناعة والتجارة، وعدد من المسئولين في كلا الجانبين.
وخلال الاجتماع جرى بحث عدد من الموضوعات موضع الاهتمام المشترك والسبل الكفيلة بتطوير وزيادة حجم الاستثمارات الثنائية والمرحلة المقبلة، حيث أكد الوزير حرص مملكة البحرين على تعزيز أوجه التعاون الثنائي مع المملكة المتحدة في كافة المجالات لاسيما التجارية منها، لافتاً إلى الدور الهام للقطاع الخاص في كلا البلدين الصديقين والذي يسهم بشكل كبير في تحقيق الأهداف المشتركة.
من جانبه، أشاد غريغ هاندز وزير الدولة البريطاني للسياسة التجارية بدور مملكة البحرين كمركز اقتصادي مهم في المنطقة، كما أعرب عن رغبته في تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين الصديقين وتطوير العلاقات التجارية والاقتصادية في مجالات متنوعة.
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