وزير الصناعة والتجارة يجتمع مع وزير الدولة البريطاني للسياسة التجارية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) أكد عبدالله بن عادل فخرو وزير الصناعة والتجارة عمق العلاقات التاريخية التي تربط بين مملكة البحرين والمملكة المتحدة الصديقة، مشيراً إلى ضرورة تعزيز التعاون المشترك في مجالات التجارة والاستثمار من خلال توسيع التبادل التجاري لتنمية القدرات التنافسية والعلاقات التجارية والاستثمارية في مجالات متعددة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده عبدالله بن عادل فخرو وزير الصناعة والتجارة مع غريغ هاندز وزير الدولة البريطاني للسياسة التجارية والوفد المرافق له، وذلك بحضور الأستاذة إيمان احمد الدوسري وكيل وزارة الصناعة والتجارة، وعدد من المسئولين في كلا الجانبين.

وخلال الاجتماع جرى بحث عدد من الموضوعات موضع الاهتمام المشترك والسبل الكفيلة بتطوير وزيادة حجم الاستثمارات الثنائية والمرحلة المقبلة، حيث أكد الوزير حرص مملكة البحرين على تعزيز أوجه التعاون الثنائي مع المملكة المتحدة في كافة المجالات لاسيما التجارية منها، لافتاً إلى الدور الهام للقطاع الخاص في كلا البلدين الصديقين والذي يسهم بشكل كبير في تحقيق الأهداف المشتركة.

من جانبه، أشاد غريغ هاندز وزير الدولة البريطاني للسياسة التجارية بدور مملكة البحرين كمركز اقتصادي مهم في المنطقة، كما أعرب عن رغبته في تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين الصديقين وتطوير العلاقات التجارية والاقتصادية في مجالات متنوعة.