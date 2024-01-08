ولي العهد رئيس مجلس الوزراء يترأس الاجتماع الاعتيادي الأسبوعي لمجلس الوزراء

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) ترأس صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع الاعتيادي الأسبوعي لمجلس الوزراء الذي عقد اليوم، بقصر القضيبية.

في بداية الاجتماع رفع المجلس أصدق التهاني إلى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم القائد الأعلى للقوات المسلحة

بمناسبة الذكرى 27 لتأسيس الحرس الوطني، منوهاً بما يتمتع به منتسبو الحرس الوطني من كفاءة وجاهزية عالية في أداء الواجب الوطني المقدس المنوط بهم ضمن المنظومة الأمنية المتكاملة.

بعد ذلك هنأ المجلس خريجي برنامج ولي العهد للمنح الدراسية العالمية لما حققوه من نجاحات في مسيرتهم العملية في القطاعين العام والخاص، منوهاً بما شهده البرنامج من تطور مستمر على مدار 25 عاماً من مسيرته.

بعدها نوه المجلس بمناسبة اليوم الدبلوماسي لمملكة البحرين الذي يُصادف 14 يناير من كل عام، بما تحقق على صعيد العمل الدبلوماسي لمملكة البحرين من إنجازات عززت مكانة المملكة على الصعيد العالمي ودورها المؤثر في مسارات التنمية وتعزيز الاستقرار إقليمياً ودولياً.

بعد ذلك هنأ المجلس الشيخ الدكتور محمد صباح السالم الصباح رئيس مجلس الوزراء بدولة الكويت الشقيقة بالثقة التي حظي بها من صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت بتعيينه رئيساً لمجلس الوزراء، متمنياً له التوفيق والسداد لخدمة دولة الكويت وشعبها الشقيق والإسهام في تقدمها وازدهارها.

ثم رحب المجلس بفوز جواز السفر الإلكتروني لمملكة البحرين بثلاث جوائز ذهبية وسبع فضية من بين جوائز لندن للتصميم، منوهاً بجهود وزارة الداخلية وكافة القائمين على مشروع جواز السفر الإلكتروني الذي روعي فيه التصميمات العصرية والمعايير الأمنية بالغة الدقة، موجهاً بمواصلة خطط التحول الإلكتروني في الخدمات التي تقدمها مختلف الوزارات والمؤسسات الحكومية.

بعد ذلك أعرب المجلس عن تعازيه لحكومة اليابان وشعبها في ضحايا الزلزال والهزات الأرضية القوية التي ضربت عدة مناطق في اليابان، وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين.