ولي العهد رئيس مجلس الوزراء يترأس الاجتماع الاعتيادي الأسبوعي لمجلس الوزراء

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) ترأس صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع الاعتيادي الأسبوعي لمجلس الوزراء الذي عقد اليوم، بقصر القضيبية.
في بداية الاجتماع رفع المجلس أصدق التهاني إلى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم القائد الأعلى للقوات المسلحة
بمناسبة الذكرى 27 لتأسيس الحرس الوطني، منوهاً بما يتمتع به منتسبو الحرس الوطني من كفاءة وجاهزية عالية في أداء الواجب الوطني المقدس المنوط بهم ضمن المنظومة الأمنية المتكاملة.
بعد ذلك هنأ المجلس خريجي برنامج ولي العهد للمنح الدراسية العالمية لما حققوه من نجاحات في مسيرتهم العملية في القطاعين العام والخاص، منوهاً بما شهده البرنامج من تطور مستمر على مدار 25 عاماً من مسيرته.
بعدها نوه المجلس بمناسبة اليوم الدبلوماسي لمملكة البحرين الذي يُصادف 14 يناير من كل عام، بما تحقق على صعيد العمل الدبلوماسي لمملكة البحرين من إنجازات عززت مكانة المملكة على الصعيد العالمي ودورها المؤثر في مسارات التنمية وتعزيز الاستقرار إقليمياً ودولياً.
بعد ذلك هنأ المجلس الشيخ الدكتور محمد صباح السالم الصباح رئيس مجلس الوزراء بدولة الكويت الشقيقة بالثقة التي حظي بها من صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت بتعيينه رئيساً لمجلس الوزراء، متمنياً له التوفيق والسداد لخدمة دولة الكويت وشعبها الشقيق والإسهام في تقدمها وازدهارها.
ثم رحب المجلس بفوز جواز السفر الإلكتروني لمملكة البحرين بثلاث جوائز ذهبية وسبع فضية من بين جوائز لندن للتصميم، منوهاً بجهود وزارة الداخلية وكافة القائمين على مشروع جواز السفر الإلكتروني الذي روعي فيه التصميمات العصرية والمعايير الأمنية بالغة الدقة، موجهاً بمواصلة خطط التحول الإلكتروني في الخدمات التي تقدمها مختلف الوزارات والمؤسسات الحكومية.
بعد ذلك أعرب المجلس عن تعازيه لحكومة اليابان وشعبها في ضحايا الزلزال والهزات الأرضية القوية التي ضربت عدة مناطق في اليابان، وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين.
MENAFN08012024000055011008ID1107695515
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.