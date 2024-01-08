مصر توّجت باللقب سبع مرات في 25 مشاركة..نتائج المنتخبات العربية في نهائيات كأس أمم إفريقيا

تُعدّ مصر أنجح المنتخبات العربية في كأس أمم إفريقيا في كرة القدم، إذ توّجت باللقب سبع مرات في 25 مشاركة، يليها الجزائر بلقبين وكل من تونس والمغرب والسودان بلقب واحد.

وتوّجت مصر بسبعة ألقاب قياسية أعوام 1957 و1959 و1986 و1998 و2006 و2008 و2010، فيما أحرزت الجزائر لقبي 1990 و2019، السودان 1970، المغرب 1976، وتونس 2004.

وحلّت ليبيا وصيفة في 1982، شاركت موريتانيا مرتين في 2019 و2021 قبل النسخة المقبلة في ساحل العاج، وجزر القمر مرّة يتيمة في 2021، بينما لم يبلغ منتخبا الصومال وجيبوتي النهائيات.

وتشارك في النسخة الرابعة والثلاثين في ساحل العاج، بين 13 كانون الثاني/يناير و11 شباط/فبراير، خمسة منتخبات عربية هي مصر والمغرب والجزائر وتونس وموريتانيا.

- مصر -

بعد غياب عن ثلاث نسخ بين 2012 و2015، حلّت مصر مع نجمها محمد صلاح وصيفة مرتين في 2017 وراء الكاميرون ومطلع 2022 عندما خسرت بركلات الترجيح أمام السنغال. كانت العلامة الفارقة في العقد الأول من الألفية، إذ توّجت بقيادة المدرّب حسن شحاتة ثلاث مرات متتالية في 2006 و2008 و2010.

أحرزت اللقب في أوّل نسختين (1957 و1959) عندما شاركت ثلاثة منتخبات فقط في البطولة. حلّت وصيفة لاثيوبيا في 1962 ثم بلغت نصف النهائي ست مرات، قبل أن تتذوّق طعم اللقب مجدداً على أرضها في 1986 على حساب الكاميرون بركلات الترجيح.

تراجع مستواها في النسخ الخمس التالية قبل أن تعود بلقبها الرابع من بوركينا فاسو 1998 على حساب جنوب إفريقيا 2-0.

عاشت فترتها الذهبية مع شحاتة، فتوّجت في 2006 بركلات الترجيح أمام ساحل العاج، 2008 على الكاميرون بهدف محمد ابو تريكة، و2010 ضد غانا بهدف محمد ناجي جدّو.

- الجزائر -

شاركت الجزائر 19 مرة في النهائيات، واحرزت لقبها الأول عام 1990 على أرضها على حساب نيجيريا 1-0، والثاني في مصر عام 2019 ضد السنغال 1-0 بقيادة رياض محرز.

انتظرت حتى 1968 لتشارك للمرة الأولى، ثم واظبت على المشاركة مع بعض الاستثناءات بدءاً من 1980 عندما حلت وصيفة لنيجيريا (0-3). ودّعت النسخة الماضية من دور المجموعات دون أي فوز.

- المغرب -

شارك المغرب 18 مرّة أوّلها في 1972 واحرز اللقب في مشاركته الثانية عام 1976 في اثيوبيا. بعد أن خرج من الدور الأوّل ست مرات في 7 مشاركات بين 2000 و2013، واظب على التأهل إلى الأدوار الاقصائية في النسخ الثلاث الأخيرة.

غاب المغرب الذي خسر نهائي 2004 امام تونس، عن نسخة 2015 التي كان من المقرر أن يستضيفها، إلا انه طلب تأجيلها بسبب انتشار وباء ايبولا في دول افريقية، فنقلت البطولة الى غينيا الاستوائية وحُرم المشاركة. خرج في النسخة الماضية من الدور ربع النهائي أمام مصر بعد التمديد.

- تونس -

خاضت تونس النهائيات 20 مرّة بدءاً من 1962 واحرزت اللقب مرّة وحيدة على أرضها في 2004 على حساب المغرب 2-1.

وفي استضافتها الأولى عام 1965، كانت على وشك احراز اللقب لولا عودة غانا بقوة وفوزها 3-2 بعد التمديد.

غابت حتى 1978 عندما حلت رابعة، ثم مرّة جديدة بين 1982 و1994. ومذذاك الوقت تشارك من دون انقطاع. حلت وصيفة لجنوب افريقيا في 1996، وخرجت في النسخة الماضية من الدور ربع النهائي أمام بوركينا فاسو.

في 2015، تعرّضت لخسارة أثارت جدلاً تحكيمياً كبيراً في ربع النهائي أمام غينيا الاستوائية المضيفة 1-2 بعد التمديد.

- السودان وليبيا وموريتانيا وجرز القمر-

شارك السودان 9 مرات بدءاً من النسخة الاولى على أرضه في 1957، وفي استضافته الثانية عام 1970 أحرز اللقب على حساب غانا بهدف.

انقطع عن المشاركة بين 1976 و2008 ثم بلغ ربع نهائي 2012. ودّع النسخة الماضية من دور المجموعات.

شاركت ليبيا ثلاث مرات في النهائيات، وفي الأولى التي استضافتها عام 1982 خسرت النهائي بركلات الترجيح أمام غانا. خرجت بعدها من الدور الاول في نسختي 2006 و2012.

شاركت موريتانيا مرتين 2019 و2021 عندما ودّعت من دور المجموعات دون أي فوز، فيما خاضت جزر القمر النهائيات مرة وحيدة في 2021 وحققت فوزاً لافتاً على غانا 3-2.

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