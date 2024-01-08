شفيونتيك تحافظ على صدارة التصنيف العالمي.. وجابر ضمن العشرة الأوائل

حافظت اللاعبة البولندية إيجا شفيونتيك، على صدارة التصنيف العالمي للتنس، الصادر صباح اليوم الإثنين، وذلك بعد بلوغها نهائي كأس الاتحاد.

ولم تشهد المراكز العشرة الأولى سوى تغيير واحد فقط، وذلك بتقدم إيلينا ريباكينا إلى المرتبة الثالثة.

وجاء تقدم ريباكينا بعد تتويجها بلقب بطولة برزبين، بعد التفوق في المباراة النهائية على البيلاروسية أرينا سابالينكا.

وتراجعت اللاعبة الأمريكية كوكو إلى المركز الرابع، وذلك على الرغم من تتويجها بلقب بطولة أوكلاند.



وفيما يلي المراكز العشرة الأولى في التصنيف العالمي:



1- إيجا شفيونتيك 9880 نقطة

2- أرينا سابالينكا 8905 نقاط

3- إيلينا ريباكينا 6811 نقطة

4- كوكو جوف 6660 نقطة

5- جيسيكا بيجولا 5905 نقاط

6- أنس جابر 4076 نقطة

7- ماركيتا فوندروسوفا 3966 نقطة

8- ماريا ساكاري 3770 نقطة

9- كارولينا موكوفا 3590 نقطة

10- باربورا كريشيكوفا 2945 نقطة

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