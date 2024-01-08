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بند في عقد هالاند يقربه من صفوف ريال مدريد

1/8/2024 8:00:42 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

كشف تقرير صحفي، اليوم الإثنين، عن مفاجأة بشأن عقد النرويجي آرلينغ هالاند مع مانشستر سيتي.

وبحسب صحيفة "آس" الإسبانية، فإن عقد هالاند مع مانشستر سيتي، يتضمن شرط جزائي يبلغ بالفعل 200 مليون يورو، كما تردد من قبل، لكنه يتعلق بالأندية الإنجليزية فقط، وهناك شرط جزائي آخر يفتح الباب لانتقال هالاند مستقبلاً إلى ريال مدريد.

وأوضحت الصحيفة أن الشرط الجزائي الذي يسمح لهالاند بالانتقال إلى فريق خارج إنجلترا، يزيد عن 100 مليون يورو، لكنه بعيد عن 200 مليون.

وذكرت الصحيفة أن هذا السعر معقول، إذا أراد ريال مدريد التوقيع مع هالاند، وشددت على أن الميرنغي سيتحرك صوب اللاعب النرويجي، إذا لم تنجح صفقة كيليان مبابي الصيف المقبل.

وفي حالة التوقيع مع مبابي سيؤجل ريال مدريد، صفقة هالاند إلى صيف 2025، وقالت "آس" إن هالاند اشترى منزلاً قبل عام في مربلة الإسبانية، كما أنه يحب السفر إلى إسبانيا في كل مرة يحصل خلالها على عدة أيام للراحة.

وأضافت الصحيفة الإسبانية أن الأمر لو كان متروكاً لهالاند، لوقع مع ريال مدريد في أقرب فرصة.

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