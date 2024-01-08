يورجن كلوب: إقصاء أرسنال من الكأس لا يعزز فرص ليفربول في الفوز بالدوري



رفض يورجن كلوب مدرب ليفربول الربط بين تعزيز فرص فريقه في الفوز بلقب الدوري الإنجليزي لكرة القدم هذا الموسم ونجاحه في إقصاء أرسنال من الدور الثالث لكأس الاتحاد الإنجليزي.

قال كلوب عقب الفوز على أرسنال 2 / صفر مساء السبت في ملعب الإمارات "لا أرى الأمور بهذه الطريقة لكن هذا لا يعني أنه لا أحد يستطيع تخيل هذا الاحتمال، لكنني لا أعتقد ذلك".

أضاف المدرب الألماني في تصريحات عبر وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا) "ليست لدينا مشكلة في الإيمان والثقة بقدرة فريقنا ولا يزعجنا الحديث عن هذه الاحتمالات لأننا ندرك جيدا جدول المباريات الذي ينتظرنا".

أشار مدرب ليفربول "الطقس يكون باردا للغاية في شهر يناير وعوامل أخرى صعبة لذا علينا أن نقدم أفضل أداء ممكن وهو ما نحاول فعله دائما".

وتحدث يورجن كلوب بلهجة هادئة ومتزنة عن الغيابات والإصابات التي يعاني منها ليفربول مثل استبعاد فيرجيل فان دايك من مباراة أرسنال بسبب وعكة صحية ولكنه بدا متفائلا من عودته قبل مواجهة فولهام يوم الأربعاء المقبل في ذهاب قبل نهائي كأس رابطة المحترفين.

أشار كلوب "لقد كانت مباراة صعبة، لا يوجد فريق يأتي إلى ملعب أرسنال ويفوز بسهولة، بالتأكيد ستواجهنا صعوبات ولكن إذا ركزنا مع الأعذار والتفكير في الغياباتي سنعاني من مشاكل أكبر وسنفشل".

واستدرك "لكن إذا تجنبنا الالتفات للأعذار سيؤدي اللاعبون المباراة باستمتاع وهو ما نجحنا فيه خلال الشوط الثاني وكان الأداء رائعا".

وأتم يورجن كلوب تصريحاته "الصمود في المباراة بعد الصعوبات التي واجهناها في الشوط الأول بهذه الطريقة ثم تطوير الأداء يعد أمرا مميزا للغاية".

يذكر أن ليفربول يعتلي قمة ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 45 نقطة بعد مرور 20 جولة خلفه أستون فيلا 42 نقطة، بينما تراجع أرسنال للمركز الرابع برصيد 40 نقطة متخلفا بفارق الأهداف عن مانشستر سيتي حامل اللقب الذي يملك مباراة مؤجلة.

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