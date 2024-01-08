قادري: الاتجاه نحو الصناعة الوطنية سيشكل مستقبل الأردن

MENAFN - Khaberni) خبرني - أكد المهندس إيهاب قادري عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الأردن وممثل قطاع الصناعات الجلدية والمحيكات، على ما شهده السوق المحلي من تحولات استهلاكية واضحة تسببت في تزايد الإقبال على المنتج الوطني وخصوصاً من منتجات قطاع الصناعات الجلدية والمحيكات؛ لتشهد ارتفاعاً في الطلب وزيادة ملحوظة في مبيعاتها، وهو ما ظهر جلياً في مؤشر الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي لصناعة المنسوجات وصناعة المنتجات الجلدية خلال شهر تشرين الثاني من العام 2023 الذي شهد ارتفاعاً تجاوز 12% مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي.

وأشار قادري إلى أن هذا التغير الاستهلاكي الملحوظ والوعي الشعبي بأهمية دعم وشراء المنتج الوطني ودوره الفاعل في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة؛ يحتم علينا جميعاً أن نتخذ كافة الإجراءات التي من شأنها تعزيز مكانة الصناعة الوطنية في السوق المحلي، ورفع الوعي حول أهمية شراء المنتج الوطني في كافة جوانب الحياة الاقتصادية والاجتماعية، وخصوصاً منتجات قطاع الجلدية والمحيكات التي تتجاوز القيمة المضافة لها ما نسبته 41.7% من إجمالي إنتاجها، والتي نطمح إلى مضاعفتها من خلال تعزيز مكانة منتجات القطاع في السوق المحلي.

وقد أكد قادري بأن الإتجاه لدعم وتعزيز الصناعة الوطنية سيشكل مستقبل الأردن وهذا ما أكدت عليه رؤية التحديث الاقتصادي التي أولت للقطاع الصناعي والعديد من قطاعاته الفرعية النهوض بالاقتصاد الوطني وتحقيق ثلث مستهدفاتها من حيث جذب الاستثمار واستحداث فرص العمل؛ وعلى رأسه صناعة المحيكات الذي يعال عليه أن يكون الاعلى استحداثاً لفرص العمل بين مختلف القطاعات خلال الأعوام العشر القادمة.

وهذا ما يبرز من أن شراء المنتج المحلي يسهم بنحو 70-80% من قيمته في دعم الاقتصاد الوطني، بينما شراء المنتج المستورد لا تتجاوز نسبة عائداته محلياً ال 30%، وهذا ما يشكل دافعاً قوياً وهدفاً طموح لقطاع قادر على قيادة النمو الاقتصادي بما يمتلكه من قدرات وإمكانات تجعله قادر على توفير كافة البدائل بجودة وكفاءة عالية لأي منتج عالمي تم مقاطعاته؛ على الرغم من المنافسة السعرية الشديدة (في ظل ما تتكبده الصناعة الوطنية من كلف جمة) وما يواجه من إغراق في السوق المحلي من المنتجات الأجنبية المستوردة.

كما لفت قادري إلى أن شراء منتجات القطاع الوطنية سيحقق العديد من المكاسب للمنشآت الصغيرة والمتوسطة التي تشكل النسبة الأكبر من المنشآت العاملة في القطاع؛ حيث سيسهم ذلك في جذب المزيد من الإستثمارات وبالتالي خلق المزيد من فرص العمل، هذا إضافةً إلى المساهمة بشكلٍ أكثر فاعلية في النهوض بالاقتصاد الوطني من خلال القيمة المضافة التي ستخلقها هذه الصناعات في الاقتصاد الوطني كصناعة الزي المدرسي؛ التي تعد من أبرز الصناعات خلقاً للقيمة المضافة المرتفعة في منتجاتها نتيجة تصنيعها بشكل كامل داخل المصانع الأردنية بأيادٍ وسواعد أردنية خالصة.

وأفاد بأن قطاع الجلدية والمحيكات الوطنية يمتلك من الإمكانات والقدرات الإنتاجية الكثير في مختلف قطاعاته الفرعية (صناعة الألبسة والأحذية والحرامات والبياضات والسجاد والموكيت وغيرها)، ليأتي ضمن القطاعات الواعدة التي تمتلك فرصاً استثمارية وتصديرية ضخمة جداً؛ وبالتالي تبرز مساهماته الفاعلة في التشغيل، لتصل العمالة داخل القطاع إلى أكثر من 76 ألف عامل، تشكل الإناث النسبة الأكبر من إجمالي عمالة القطاع بما نسبته 65%، وبالتالي يمكن القول بأن قطاع الجلدية والمحيكات يعد من القطاعات كثيفة العمالة والواعدة بالمزيد من فرص العمل للشباب الأردني.

وبهذا الخصوص شدد قادري على أن الغرف الصناعية تبذل كافة الجهود والمساعي لتعزيز ثقة المستهلك الأردني بالصناعة الوطنية وتوفير كافة البدائل ذات الجودة والتنافسية العالية، وهذا يأتي استمراراً للجهد المبذول على مدار الأعوام الماضية، والتطوير المستمر للعملية الإنتاجية وتبنيها للعديد من البرامج والخطط التي من شأنها تعزيز مكانة الصناعة الوطنية والإرتقاء بمنتجاتها.

ونهايةً أكد قادري إلى أن تحديات وأزمات وعقبات اليوم قد تكون فرص ودفعات لمستقبل الصناعة بكافة الشركات والمنشآت الوطنية ومنحها فرصة مواصلة العمل وتنمية أعمالها، وخاصة في ظل وعي المواطن الأردني وإدراكه بأن التوجه نحو الصناعة الوطنية والمنتج المحلي هو مستقبل الأردن، وهو بذاته ما يعطي مجالاً واسعاً للنمو ودعم الاقتصاد الوطني والقطاعات الواعدة فيه.