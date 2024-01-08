«ديلويت» تقيّم «أسترا» الإماراتية بـ 775 مليون دولار

أعلنت شركة أسترا الإماراتية العالمية في مجال التحول الرقمي وبالتعاون مع شركة يونيكورن الإماراتية، عن وضع معايير جديدة في العالم الرقمي، ومع اقتراب تقييمها من مليار دولار، فإن شركة أسترا لا تساهم فقط في القطاع المالي، وإنما تعتبر أيضاً لاعباً رئيسياً في تعزيز الأمن والكفاءة العالميين من خلال حلولها المبتكرة.

بتوجيه من الشيخ محمد بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم المستثمر الرئيسي ومساهم وعضو مجلس الإدارة في شركة ألفا إم بي إم للاستثمارات، أجرت شركة ديلويت، أكبر شركة للخدمات المهنية في العالم، تقييماً شاملاً ودقيقاً لشركة أسترا، مما أسفر عن تقدير حالي بقيمة 775 مليون دولار. ويعكس هذا التقييم الكبير عقود أسترا الدولية، وتقنياتها المحمية عالمياً ببراءات اختراع، وتوجيهات مستشاريها الرفيعي المستوى وفريقها القيادي ذي الخبرة. والواقع أن هذا التقييم الذي أجرته شركة ديلويت يؤكد على النجاح الحالي لشركة أسترا ومكانتها في السوق العالمية، ويتوقع أيضاً مستقبلاً واعداً، ومع اعتماد خطط استراتيجية، تستعد شركة أسترا لتجاوز حاجز تقييم المليار دولار في عام 2024، مما يشير إلى تصاعد تأثيرها ونموها في القطاع.

وأفادت شركة أسترا أن الشراكة الاستراتيجية مع شركة «ألفا إم بي إم» Alpha MBM، الشركة الاستثمارية الخاصة، تلعب دوراً أساسياً في تعزيز تأثير أسترا في دول مجلس التعاون الخليجي. كما أن الحضور الكبير لشركة «ألفا إم بي إم» Alpha MBM وخبرتها في مختلف القطاعات، بما في ذلك التعدين والطيران والتكنولوجيا والتعليم، يعززان قدرات أسترا المبتكرة. والواقع أن هذه الشراكة لا تعزز فقط براعة أسترا التكنولوجية فحسب، وإنما ترسّخ أيضاً مكانتها كشركة رائدة في النظام الرقمي.

وذكرت شركة أسترا في بيان صحفي أن التقنيات المتطورة التي تبتكرها، وتحديداً (KYC ) إعرف عميلك، وإعرف عملك (KYB)، ومكافحة غسيل الأموال (AML)، بالإضافة إلى تقنيات الذكاء الاصطناعي البيومترية، تلبي الاحتياجات الحيوية في مختلف القطاعات، كما تسهّل هذه الحلول العمليات الآمنة والفعالة في الاستثمارات المالية، وكذلك في مجالات مراقبة الحدود والسلامة العامة. وتلعب تقنية أسترا دوراً حاسماً في تعزيز أمن المطارات من خلال تحديد الهوية البيومترية، وتبسيط العمليات الجمركية، ومكافحة احتيال الهوية. بالإضافة إلى ذلك، تساعد حلول أسترا الحكومات في المبادرات المصرفية الرقمية، مما يوفر أطراً آمنة للمعاملات وخدمات المواطنين.

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