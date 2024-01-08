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للمرة الرابعة منذ 26 ديسمبر .. منظمة الصحة العالمية تلغي تسليم إمدادات طبية لشمال غزة

1/8/2024 7:28:21 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

أكدت منظمة الصحة العالمية أنها اضطرت لإلغاء مهمة لتوصيل إمدادات طبية إلى شمال قطاع غزة أمس الأحد لعدم تمكنها من الحصول على ضمانات أمنية.

وقالت المنظمة إن هذه هي المرة الرابعة التي تضطر فيها لإلغاء مهمة لتوصيل الإمدادات الطبية التي تشتد الحاجة إليها إلى مستشفى العودة ومستودع الأدوية المركزي في شمال غزة منذ 26 ديسمبر.

وذكر مكتب منظمة الصحة العالمية في الأراضي الفلسطينية المحتلة عبر منصة إكس "مر الآن 12 يوما منذ آخر مرة تمكنا فيها من الوصول إلى شمال غزة".

وأضاف "القصف العنيف والقيود على الحركة وانقطاع الاتصالات تجعل من المستحيل تقريبا توصيل الإمدادات الطبية بشكل منتظم وآمن لأنحاء غزة، وخاصة في الشمال".

وقالت منظمة الصحة إن عملية التسليم التي كانت مقررة أمس الأحد تهدف إلى دعم عمليات خمسة مستشفيات في الجزء الشمالي من القطاع.

وأكد المدير العام للمنظمة تيدروس أدهانوم جيبريسوس "صُدمت من حجم الاحتياجات الصحية والدمار في شمال غزة".

وكتب على منصة إكس "من شأن المزيد من التأخير أن يؤدي إلى وفيات أخرى ومعاناة عدد كبير جدا من الناس".

وفي تعليقات منفصلة، قالت لجنة الإنقاذ الدولية إن فريق الطوارئ الطبي التابع لها وجمعية العون الطبي للفلسطينيين الخيرية اضطرا للانسحاب ووقف أنشطتهما في مستشفى الأقصى بالمنطقة الوسطى في غزة بسبب تزايد العمليات العسكرية الإسرائيلية في المنطقة.

وأدى الهجوم الإسرائيلي إلى نزوح معظم سكان غزة البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة وتدمير الكثير من المنازل والبنية التحتية المدنية وإلى نقص حاد في الغذاء والماء والدواء.


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