«تاكسي دبي» تنضم إلى مؤشرات «العام» و«الإسلامي» و«الصناعة» بسوق دبي

«تاكسي دبي» تنضم إلى مؤشرات «العام» و«الإسلامي» و«الصناعة» بسوق دبي
التاريخ
1/8/2024 7:28:21 AM
(MENAFN
- Al-Bayan)
أعلن سوق دبي المالي انضمام شركة تاكسي دبي إلى المؤشر العام للسوق والمؤشر الإسلامي ومؤشر قطاع الصناعة اعتباراً من اليوم الموافق 08 يناير 2024.
يشار إلى أنه تم إدراج أسهم شركة تاكسي دبي في سوق دبي المالي في ديسمبر الماضي، لتكون ثاني إدراج خلال عام 2023.
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