«تاكسي دبي» تنضم إلى مؤشرات «العام» و«الإسلامي» و«الصناعة» بسوق دبي

أعلن سوق دبي المالي انضمام شركة تاكسي دبي إلى المؤشر العام للسوق والمؤشر الإسلامي ومؤشر قطاع الصناعة اعتباراً من اليوم الموافق 08 يناير 2024.

يشار إلى أنه تم إدراج أسهم شركة تاكسي دبي في سوق دبي المالي في ديسمبر الماضي، لتكون ثاني إدراج خلال عام 2023.





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