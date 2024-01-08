قمة المليار متابع: 15 خطاباً ملهماً وحديثاً تفاعلياً ترسم خارطة طريق صناعة المحتوى المبتكر



تنظم "قمة المليار متابع" في نسختها الثانية، التي تنطلق يومي 10 و11 يناير في "أبراج الإمارات" و"متحف المستقبل" في دبي، 15 خطابا ملهما وحديثاً تفاعلياً لنخبة من الرؤساء التنفيذيين والخبراء من أبرزهم توم بيليو، و?يشين لاخياني، ويوسف عمر، وجيرمان جارمينديا، وأحمد أبو الرُّب، الذين يشاركون 7,000 شخص، من ضمنهم 3,000 من صنّاع المحتوى، بخبراتهم في مجالاتهم المتخصصة، وذلك ضمن مسارات القمة الأربعة "لنتقدم" و"لنكسب" و"لنبدع" و"لنتقارب".



وتأخذ القمة، التي تشكِّل تجمعاً عالمياً لأصحاب الرؤى المبتكرة وصنّاع المحتوى الرقمي والمبدعين، والمتابعين من هواة ومحترفين، في رحلة فريدة إلى عالم صناعة المحتوى والمشاركة في أكثر من 100 فعالية على مدار يومين، للتعرف على رؤى ومهارات

195 متحدثاً من مشاهير صناعة المحتوى والخبراء والرؤساء التنفيذيين، الذين جذبوا ملايين المتابعين من جميع أنحاء العالم.

وتتيح القمة للجمهور فرصة حجز أماكنهم للمشاركة في هذا التجمع العالمي من خلال زيارة الموقع الرسمي:

اليوم الأول: محتوى هادف واستراتيجيات الحكومات في عصر التواصل الاجتماعي.



وتنطلق الخطابات في اليوم الأول من الفعالية في قاعة "الصنّاع"، حيث يقدم يوسف عمر، المراسل الصحفي الذي أصبح أيقونة للسرد القصصي البصري، ويحظى بأكثر من 7 ملايين متابع وأكثر من مليار مشاهدة سنوياً تحت علامته التجارية "Seen"، خطاباً بعنوان "أنت لست مستعداً لمستقبل المحتوى!" يتحدث فيه عن كيفية تحويل المحتوى الهادف إلى محتوى سريع الانتشار، ويشارك رؤيته حول مستقبل المحتوى.

وفي قاعة "متحف المستقبل"، يكشف أحمد أبو الرُّب، أحد أكبر مشاهير اليوتيوب في الشرق الأوسط، والذي يحظى بأكثر من 14 مليون متابع، عن "أسرار تصميم غلاف جذاب للفيديوهات"، كما يتحدث حول الاستراتيجيات المفضلة لنجوم منصة يوتيوب مثل "مستر بيست"، بما يزيد أعداد المشاهدات من خلال تصميم أغلفة جاذبة بشكل لا يقاوم.

وخلال الحديث التفاعلي "اختر جمهورك أو أعلن إفلاسك"، يقدم جاك أبلبي، الخبير في صناعة المحتوى والتسويق الرقمي ومنشئ نشرة "Future Social" التي تدعم خبرات أكثر من 60 ألف شخص في التسويق الرقمي، مجموعة من الأسرار والاستراتيجيات التي تعزز مكانة صانع المحتوى، وتساهم في تحديد الجمهور المناسب لمحتواه، وتحسين خطط المحتوى لمجموعة المتابعين، ويشارك الحضور بنصائح وإرشادات قيّمة لمساعدتهم على تجنب الأخطاء والفشل في عالم المحتوى.



وفي خطاب "لماذا دبي؟"، يستعرض سعيد القرقاوي، نائب رئيس غرفة دبي للاقتصاد الرقمي، جاذبية دبي والتطورات الهائلة التي تشهدها الإمارة، والفرص التي تقدمها لرجال الأعمال والشركات الناشئة وصنّاع المحتوى، والإمكانات الكبيرة للنجاح فيها.

وتتضمن القمة خطابات تركز على الدور الحكومي، منها خطاب "تعزيز التفاعل الحكومي في زمن التواصل الاجتماعي" تلقيه خديجة حسين، المدير التنفيذي لقطاع الاتصال الحكومي في المكتب الإعلامي لحكومة الإمارات، التي تستعرض من خلاله الاستراتيجيات الحكومية في عصر التواصل الاجتماعي، كما تحدد السُبل التي تبنتها دولة الإمارات للاستفادة من التواصل الاجتماعي، واقتصاد صناعة المحتوى، والصناعات الإبداعية.

اليوم الثاني: جذب ملايين المتابعين وتحويل المشاهدات إلى أرباح.

وتنطلق أولى الخطابات في اليوم الثاني للقمة في قاعة "الصنّاع" تحت عنوان "تحقيق 10 ملايين دولار من 3 ملايين متابع" يقدِّمها ?يشين لاخياني، المؤسس والرئيس التنفيذي لـ"Mindvalley"، حيث يعرِّف الحضور على استراتيجياته وتكتيكاته في استغلال قوة المتابعات لزيادة الدخل والإيرادات، من خلال قصة نجاحه الملهمة التي بدأت من الصفر ووصلت به إلى القمة.



ويشارك توم بيليو، الشريك المؤسس لـ "Quest Nutrition" ومقدم برنامج "Impact Theory"، خلال خطابه بعنوان "عقلك يصنع المحتوى - حافظ عليه"، رؤاه القيمة حول كيفية خلق ذهنية الفوز والقدرة على تحقيق النجاح والاستدامة في عالم صناعة المحتوى، من مرحلة تطوير الأفكار إلى مرحلة تحقيق الدخل.

وبعنوان "كيف تحقق حجم أعمال يتخطى 50 مليون دولار عبر يوتيوب"، يقدم ريان هاشمي، مدير استراتيجيات "Jubilee Media"، والخبير في صناعة محتوى الفيديو الناجح والمربح، ومؤسس قناة "ريان تيوب"، التي تحظى بأكثر من 10 ملايين مشترك، رؤاه القيمة ونصائحه الذهبية لتحقيق الدخل من المحتوى المرئي والفيديوهات الطويلة.

ويقدم جيرمان جارمينديا خلال خطابه "لماذا أغلقت قناتي التي تحظى بـ45 مليون مشترك؟"، تجربته الجريئة ودوافعه لغلق قناته الناجحة واستكشاف العوامل التي حفزته على اتخاذ هذه الخطوة ورحلته لفتح قناة جديدة من الصفر.

وتشهد قاعة "متحف المستقبل" خطاباً ملهماً بعنوان "تحدَّ قدراتك" تقدِّمه ماريا كونسيساو، أول امرأة برتغالية تصعد إلى أعلى قمة في العالم، وتزور القطبين، وتحطِّم 10 أرقام عالمية في أصعب التحديات البدنية، والتي تشارك الحضور بخبراتها الملهمة، وتحدِّثهم عن كيفية تغلبها على العقبات والصعوبات، وتطوير ثقتها بنفسها لتخطي حدودها وقدراتها وتحقيق أهدافها.

وبعنوان "كيف تصنع محتوى رائجاً؟" ، يكشف براندون باوم، مؤسس "استديو بي" والمبتكر في مجال صناعة محتوى المؤثرات البصرية، الذي يحظى بأكثر من 10 مليارات مشاهدة، أسرار صناعة محتوى فيديو متداول ومؤثر، ويشارك الحضور رؤاه القيمة واستراتيجياته الناجحة في إنتاج محتوى فيديو بمؤثرات بصرية عالية الجودة والتأثير، ويضع أمامهم خارطة طريق لتطوير المحتوى وزيادة انتشاره على منصات التواصل الاجتماعي.

وبمزيج من المعلِّم والفنان والفكاهي، يقدِّم أرمين أدامجان، صانع محتوى وصاحب قناة "Creative Explained" التي تجمع أكثر من 16 مليون متابع، خطاباً ملهماً بعنوان "لا مكان للمحتوى عديم الفائدة"، يستعرض فيه كيفية تحويل ممارسات الحياة العادية إلى محتوى جاذب مبتكر، ويشرح الأسس العلمية وراء ذلك.

كما تقدِّم منصات وسائل التواصل الاجتماعي الكبرى، ميتا وتيك توك ويوتيوب، كلمات رئيسية لدعم وتمكين منشئي المحتوى من رفع مستوى محتواهم.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز