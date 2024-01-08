جلالة الملك المعظم يتلقى اتصالا هاتفيا من رئيس أوكرانيا

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) تلقى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم،اليوم اتصالًا هاتفيًا منالرئيس فولوديمير زيلينسكي رئيس أوكرانيا، تم خلاله بحث التطورات الإقليمية والدولية الراهنة والأوضاع في أوكرانيا، والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

وأكد جلالة الملك المعظم، خلال الاتصال، التزام مملكة البحرين الثابت بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة، وقيم السلام والتسامح والتعايش والاحترام المتبادل. وشدد جلالته على أهمية التمسك بهذه المبادئ، وأكد أن البحرين بذلت الجهود وشاركت في العديد من المبادرات الدبلوماسية، وقدمت الدعم الإنساني، وأظهرت التزامها الثابت بتحقيق السلام والأمن الدائمين في أوكرانيا.





وجدد جلالته دعم مملكة البحرين للجهود الدولية الرامية إلى حل الصراعات بالوسائل السلمية والحوار لتعزيز السلم والاستقرار العالمي، وستظل ملتزمة بدعم كافة المبادرات والمساعي الهادفة إلى التوصل إلى حل سلمي مستدام في أوكرانيا.

وشدد جلالته على أن التزام مملكة البحرين بالحفاظ على السلام والأمن في العالم هو موقف راسخ ودائم، حيث ساهمت المملكة بنشاط في الجهود الإنسانية وقدمت المساعدة عند الحاجة، وأن المملكة باعتبارها عضوًا مسؤولًا في المجتمع الدولي ستواصل المشاركة بكل حيوية في الجهود الدبلوماسية الخيرة والتعاون مع المجتمع الدولي لتعزيز السلام والاستقرار والازدهار حول العالم.