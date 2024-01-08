جلالة الملك المعظم يتلقى اتصالا هاتفيا من رئيس أوكرانيا

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) تلقى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم،
اليوم اتصالًا هاتفيًا من
الرئيس فولوديمير زيلينسكي رئيس أوكرانيا، تم خلاله بحث التطورات الإقليمية والدولية الراهنة والأوضاع في أوكرانيا، والقضايا ذات الاهتمام المشترك.
وأكد جلالة الملك المعظم، خلال الاتصال، التزام مملكة البحرين الثابت بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة، وقيم السلام والتسامح والتعايش والاحترام المتبادل. وشدد جلالته على أهمية التمسك بهذه المبادئ، وأكد أن البحرين بذلت الجهود وشاركت في العديد من المبادرات الدبلوماسية، وقدمت الدعم الإنساني، وأظهرت التزامها الثابت بتحقيق السلام والأمن الدائمين في أوكرانيا.
وجدد جلالته دعم مملكة البحرين للجهود الدولية الرامية إلى حل الصراعات بالوسائل السلمية والحوار لتعزيز السلم والاستقرار العالمي، وستظل ملتزمة بدعم كافة المبادرات والمساعي الهادفة إلى التوصل إلى حل سلمي مستدام في أوكرانيا.
وشدد جلالته على أن التزام مملكة البحرين بالحفاظ على السلام والأمن في العالم هو موقف راسخ ودائم، حيث ساهمت المملكة بنشاط في الجهود الإنسانية وقدمت المساعدة عند الحاجة، وأن المملكة باعتبارها عضوًا مسؤولًا في المجتمع الدولي ستواصل المشاركة بكل حيوية في الجهود الدبلوماسية الخيرة والتعاون مع المجتمع الدولي لتعزيز السلام والاستقرار والازدهار حول العالم.
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