مستعمرون يهدمون غرفة زراعية وسلاسل حجرية في ترقوميا غرب الخليل

MENAFN - Palestine News Network ) الخليل/PNN- هدم مستعمرون، اليوم الإثنين، غرفة زراعية وسلاسل حجرية في بلدة ترقوميا شمال غرب الخليل.

وقال الناشط في لجان مقاومة الجدار والاستيطان سليمان المرقطن، إن مستعمرين هدموا غرفة زراعية في منطقة الطيبة "فرش الهوى" تعود للمواطن مجدي حجازي، وسلاسل حجرية في أرض المواطن إبراهيم المرقطن.

وأضاف أن قوات الاحتلال منعت المواطنين من الاقتراب من أراضيهم في منطقة الطيبة، قرب مستعمرة "أدورا"، التي تشهد اعتداءات للمستعمرين

على ممتلكات المواطنين.