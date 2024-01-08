مستعمرون يهدمون غرفة زراعية وسلاسل حجرية في ترقوميا غرب الخليل

(MENAFN
- Palestine News Network )
الخليل/PNN- هدم مستعمرون، اليوم الإثنين، غرفة زراعية وسلاسل حجرية في بلدة ترقوميا شمال غرب الخليل.
وقال الناشط في لجان مقاومة الجدار والاستيطان سليمان المرقطن، إن مستعمرين هدموا غرفة زراعية في منطقة الطيبة "فرش الهوى" تعود للمواطن مجدي حجازي، وسلاسل حجرية في أرض المواطن إبراهيم المرقطن.
وأضاف أن قوات الاحتلال منعت المواطنين من الاقتراب من أراضيهم في منطقة الطيبة، قرب مستعمرة "أدورا"، التي تشهد اعتداءات للمستعمرين
على ممتلكات المواطنين.
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