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هيئة الأسرى: معتقلات سجن الدامون يتعرضن لعقوبات مشددة

1/8/2024 7:17:15 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) رام الله/PNN- أكدت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الإثنين، أن معتقلات سجن الدامون شمال حيفا، وبالذات من تم اعتقالهن من قطاع غزة، يواجهن ظروفا اعتقالية صعبة للغاية، ويخضعن لعقوبات مشددة تزداد وتيرتها بشكل يومي منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

وقالت الهيئة وفقا لزيارة محاميتها، إن قوات الاحتلال شنت حملة اعتقالات واسعة للنساء في الضفة الغربية والقدس وغزة، مشيرة إلى أنهن تعرضن للتعذيب والتنكيل منذ لحظة الاعتقال وفي زنازين التحقيق.

وأضافت أن إدارة السجون تتعمد عزل المعتقلات وممارسة
أفظع
الجرائم بحقهن
منها: تفتيشات مفاجئة في جميع الأوقات من فرق خاصة من "الشاباس"، كما تعاني المعتقلات البرد الفظيع والقارس بسبب عدم وجود ملابس كافية، كذلك لا يُسمح لهن إلا بغطاء واحد، كما أن الأكل رديء من حيث الكمية والجودة.

ولفتت إلى أن عدد المعتقلات داخل الغرف كبير جدا، حيث لا يوجد هناك إمكانية للتحرك بشكل كامل، وتم الاستيلاء على كل الأجهزة الكهربائية كالتلفاز والراديو.

وأكدت الهيئة أن ما ذكر يعبر عن جزء بسيط جدا من معاناة المعتقلات داخل سجون الاحتلال، مطالبة المجتمع الدولي بالخروج عن صمته تجاه ممارسات سلطات الاحتلال الإسرائيلي بحق كل المعتقلين التي تجاوزت فيها كل القوانين والأعراف الدولية.

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