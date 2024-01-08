اغتيال مسؤول عسكريّ بارز في حزب الله بقصف إسرائيليّ بجنوبيّ لبنان

(MENAFN
- Palestine News Network )
بيروت/PNN- اغتالت إسرائيل، اليوم الإثنين، مسؤولا عسكريًّا بارزا في حزب الله اللبناني، باستهداف مركبة كان يستقلّها برفقة آخر، بصاروخ موجَّه أُطلِق من مسيّرة في خربة سلم في جنوبيّ لبنان.
وتواصَل تبادُل إطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي وحزب الله اللبناني، اليوم الإثنين، إذ قصف طيران الجيش الإسرائيلي أطراف عدة بلدات في جنوبي لبنان، فيما سقطت قذيفة مضادّة للدروع، أُطلقت من لبنان في كريات شمونة.
وادعى وزير الجيش الإسرائيلي، يوآف غالانت، اليوم أن "أولوية إسرائيل ليست الدخول في حرب" مع حزب الله، لكنه أضاف أنه "يجب أن يتمكن ثمانون ألف شخص من العودة إلى منازلهم بأمان" في البلدات الإسرائيلية المحاذية للحدود اللبنانية، حسبما نقلت عنه صحيفة "وول ستريت جورنال".
وكان الجيش الإسرائيلي، قد أقرّ، أمس الأحد، بأن هجوما صاروخيا نفذه حزب الله، أول من أمس السبت، قد تسبّب بأضرار لقاعدة مراقبة جويّة إسرائيليّة في جبل الجرمق. وقال الجيش الإسرائيلي إنه "لا يوجد أي ضرر على استمرارية عمل نظام الدفاع الجوي"، مضيفا أنه بدأ بالتحقيق في ذلك. في المقابل، أعلن حزب الله استهداف عدة مواقع وأهداف إسرائيلية "بالأسلحة المناسبة"، قائلا إنه حقّق "إصابات مباشرة فيها".
وقالت وكالة الأنباء اللبنانية، إن "الغارة التي نفذتها مسيّرة إسرائيلية قرابة العاشرة والربع من صباح اليوم على سيارة من نوع 'رابيد' على
طريق
محلة الدبشة في بلدة خربة سلم
في قضاء بنت جبيل مطلقة باتجاهها صاروخا موجها، أسفرت عن سقوط شهيدين".
الى ذلك، أفادت تقارير بأن الغارة الإسرائيلية على بلدة خربة سلم، قد استهدفت قائدا ميدانيا بارزا في حزب الله. وأكّدت وكالة "فرانس برس" للأنباء، "مقتل مسؤول عسكري بارز في حزب الله بقصف إسرائيلي استهدفه في جنوب لبنان".
ولفتت تقارير إلى أن المسؤول العسكري، هو من وحدة "رضوان" عالية التدريب.
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