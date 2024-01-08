اغتيال مسؤول عسكريّ بارز في حزب الله بقصف إسرائيليّ بجنوبيّ لبنان

MENAFN - Palestine News Network ) بيروت/PNN- اغتالت إسرائيل، اليوم الإثنين، مسؤولا عسكريًّا بارزا في حزب الله اللبناني، باستهداف مركبة كان يستقلّها برفقة آخر، بصاروخ موجَّه أُطلِق من مسيّرة في خربة سلم في جنوبيّ لبنان.

وتواصَل تبادُل إطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي وحزب الله اللبناني، اليوم الإثنين، إذ قصف طيران الجيش الإسرائيلي أطراف عدة بلدات في جنوبي لبنان، فيما سقطت قذيفة مضادّة للدروع، أُطلقت من لبنان في كريات شمونة.

وادعى وزير الجيش الإسرائيلي، يوآف غالانت، اليوم أن "أولوية إسرائيل ليست الدخول في حرب" مع حزب الله، لكنه أضاف أنه "يجب أن يتمكن ثمانون ألف شخص من العودة إلى منازلهم بأمان" في البلدات الإسرائيلية المحاذية للحدود اللبنانية، حسبما نقلت عنه صحيفة "وول ستريت جورنال".

وكان الجيش الإسرائيلي، قد أقرّ، أمس الأحد، بأن هجوما صاروخيا نفذه حزب الله، أول من أمس السبت، قد تسبّب بأضرار لقاعدة مراقبة جويّة إسرائيليّة في جبل الجرمق. وقال الجيش الإسرائيلي إنه "لا يوجد أي ضرر على استمرارية عمل نظام الدفاع الجوي"، مضيفا أنه بدأ بالتحقيق في ذلك. في المقابل، أعلن حزب الله استهداف عدة مواقع وأهداف إسرائيلية "بالأسلحة المناسبة"، قائلا إنه حقّق "إصابات مباشرة فيها".

وقالت وكالة الأنباء اللبنانية، إن "الغارة التي نفذتها مسيّرة إسرائيلية قرابة العاشرة والربع من صباح اليوم على سيارة من نوع 'رابيد' على

طريق

محلة الدبشة في بلدة خربة سلم

في قضاء بنت جبيل مطلقة باتجاهها صاروخا موجها، أسفرت عن سقوط شهيدين".

الى ذلك، أفادت تقارير بأن الغارة الإسرائيلية على بلدة خربة سلم، قد استهدفت قائدا ميدانيا بارزا في حزب الله. وأكّدت وكالة "فرانس برس" للأنباء، "مقتل مسؤول عسكري بارز في حزب الله بقصف إسرائيلي استهدفه في جنوب لبنان".

ولفتت تقارير إلى أن المسؤول العسكري، هو من وحدة "رضوان" عالية التدريب.



