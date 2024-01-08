الاحتلال يقتحم يعبد وينكل بأحد المواطنين

(MENAFN
- Palestine News Network )
جنين/PNN- نكل جنود الاحتلال الإسرائيلي، بمواطن من بلدة يعبد جنوب غرب جنين، خلال اقتحام منزل ذويه وتحطيم محتوياته.
وذكر شهود عيان للوكالة الرسمية، أن قوات الاحتلال اقتحمت منزل ذوي المواطن أحمد هاني حمارشة، وحطمت محتوياته، قبل أن تعتدي عليه بالضرب المبرح، بحجة وجود صور للشهداء والمعتقلين على هاتفته المحمول، فجرى نقله إلى المستشفى، حيث دخل "غيبوبة".
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