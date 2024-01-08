Wednesday, 10 January 2024 03:57 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الاحتلال يقتحم يعبد وينكل بأحد المواطنين

1/8/2024 7:17:14 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) جنين/PNN- نكل جنود الاحتلال الإسرائيلي، بمواطن من بلدة يعبد جنوب غرب جنين، خلال اقتحام منزل ذويه وتحطيم محتوياته.

وذكر شهود عيان للوكالة الرسمية، أن قوات الاحتلال اقتحمت منزل ذوي المواطن أحمد هاني حمارشة، وحطمت محتوياته، قبل أن تعتدي عليه بالضرب المبرح، بحجة وجود صور للشهداء والمعتقلين على هاتفته المحمول، فجرى نقله إلى المستشفى، حيث دخل "غيبوبة".

MENAFN08012024000205011050ID1107695265

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث