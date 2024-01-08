ملاحقة الاحتلال أمام العدل الدولية بسبب جرائمه في غزة حديث مواقع التواصل .. استمع

(MENAFN
- Amman Net) بعد أن رفعت جنوب إفريقيا قضية ضد إسرائيل بتهمة الإبادة الجماعية وارتكاب جرائم حرب ضد الشعب الفلسطيني، والتي ستحاكم الخميس القادم أمام محكمة العدل الدولية .
لقي ذلك الخبر تفاعلا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي
وقال محمد البرادعي: جنوب أفريقيا هي الدولة الوحيدة التى طلبت من المحكمة الجنائية الدولية التحقيق فى الجرائم التى ارتكبت فى الاراضي الفلسطينية منذ ٧ اكتوبر الماضي وفي نفس الوقت قدمت دعوى الى محكمة العدل الدولية ضد اسرائيل بتهمة ارتكاب جريمة إبادة جماعية.
دولة ديمقراطية مستقلة القرار حاربت العنصرية وضحت بالكثير من اجل الحرية وتعرف معنى سيادة القانون.
ونشر المستشار في العلاقات الدولية قاسم حدرج: إسرائيل قلقة من القرار الذي سيصدر عن محكمة العدل الدولية في الدعوى التي رفعتها جنوب أفريقيا والذي سيؤدي إلى إحالة الدعوى إلى المحكمة الجنائية الدولية والتي سييليها دعوى سيقدمها ١٠٠ محام من تشيلي إضافة إلى ٣٠٠ محام فرنسي ويبقى السؤال أين اتحاد المحامين العرب.
وأضاف ناصر الددويلة: الموقف الاسرائيلي و الامريكي و الغربي ضعيف جدا امام محكمة العدل الدولية و هذا الجهد من جنوب افريقيا و الذي انضمت له لاحقا تركيا و الجزائر و قريبا الكويت سيكون ضربة فنية موجعه للموقف الدولي المتخاذل و سيشجع الدول العربية الاخرى لاعادة تقييم مواقفها و الله يهديهم للحق.
الصحفي أحمد منصور: الخميس القادم سيكون يوما مشهودا،حيث تمثل إسرائيل الدولة المارقة لأول مرة في تاريخها أمام محكمة العدل الدولية فى لاهاي في القضية التي رفعتها جنوب إفريقيا ضدها متهمة اياها بالإبادة الجماعية وارتكاب جرائم حرب ضد شعب فلسطين،حيث قدمت جنوب افريقيا قضية محكمة عميقة موثقة في أكثر من 80 صفحة جعلت الاسرائيليين يشعرون لأول مرة أنهم تحت التهديد،وأن قادتهم السياسيين والعسكريين عرضة للسجن والملاحقة لأن قرارات المحكمة نافذة،هناك شقان في القضية عاجل بوقف الحرب وهذا ما جعل اسرائيل تخفف من وطأتها لتقول ان ما يجري اشتباكات وليس حرب،وعادي بمحاكمة مرتكبي جرائم الحرب،القضية جعلت كل خبراء القانون الصهاينه يحتشدون الآن خلف اسرائيل التي وجدت نفسها في مأزق حقيقي امام جنوب افريقيا التي سيسجل لها التاريخ أنها انتفضت للدفاع عن شعب فلسطين بينما الحكومات العربية والاسلامية إما شاركت في حرب الإبادة أو سكتت عنها #فلسطين #غزة_تُباد.
كان هذا أبرز ما تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي لهذا اليوم.
Radio Al-Balad 92.5 راديو البلد · ملاحقة الاحتلال أمام الجهات القضائية الدولية بسبب جرائمه ضد الشعب الفلسطيني حديث مواقع التواصل
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