ملاحقة الاحتلال أمام العدل الدولية بسبب جرائمه في غزة حديث مواقع التواصل .. استمع

MENAFN - Amman Net) بعد أن رفعت جنوب إفريقيا قضية ضد إسرائيل بتهمة الإبادة الجماعية وارتكاب جرائم حرب ضد الشعب الفلسطيني، والتي ستحاكم الخميس القادم أمام محكمة العدل الدولية .

لقي ذلك الخبر تفاعلا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي

وقال محمد البرادعي: جنوب أفريقيا هي الدولة الوحيدة التى طلبت من المحكمة الجنائية الدولية التحقيق فى الجرائم التى ارتكبت فى الاراضي الفلسطينية منذ ٧ اكتوبر الماضي وفي نفس الوقت قدمت دعوى الى محكمة العدل الدولية ضد اسرائيل بتهمة ارتكاب جريمة إبادة جماعية.

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ونشر المستشار في العلاقات الدولية قاسم حدرج: إسرائيل قلقة من القرار الذي سيصدر عن محكمة العدل الدولية في الدعوى التي رفعتها جنوب أفريقيا والذي سيؤدي إلى إحالة الدعوى إلى المحكمة الجنائية الدولية والتي سييليها دعوى سيقدمها ١٠٠ محام من تشيلي إضافة إلى ٣٠٠ محام فرنسي ويبقى السؤال أين اتحاد المحامين العرب.

وأضاف ناصر الددويلة: الموقف الاسرائيلي و الامريكي و الغربي ضعيف جدا امام محكمة العدل الدولية و هذا الجهد من جنوب افريقيا و الذي انضمت له لاحقا تركيا و الجزائر و قريبا الكويت سيكون ضربة فنية موجعه للموقف الدولي المتخاذل و سيشجع الدول العربية الاخرى لاعادة تقييم مواقفها و الله يهديهم للحق.

الصحفي أحمد منصور: الخميس القادم سيكون يوما مشهودا،حيث تمثل إسرائيل الدولة المارقة لأول مرة في تاريخها أمام محكمة العدل الدولية فى لاهاي في القضية التي رفعتها جنوب إفريقيا ضدها متهمة اياها بالإبادة الجماعية وارتكاب جرائم حرب ضد شعب فلسطين،حيث قدمت جنوب افريقيا قضية محكمة عميقة موثقة في أكثر من 80 صفحة جعلت الاسرائيليين يشعرون لأول مرة أنهم تحت التهديد،وأن قادتهم السياسيين والعسكريين عرضة للسجن والملاحقة لأن قرارات المحكمة نافذة،هناك شقان في القضية عاجل بوقف الحرب وهذا ما جعل اسرائيل تخفف من وطأتها لتقول ان ما يجري اشتباكات وليس حرب،وعادي بمحاكمة مرتكبي جرائم الحرب،القضية جعلت كل خبراء القانون الصهاينه يحتشدون الآن خلف اسرائيل التي وجدت نفسها في مأزق حقيقي امام جنوب افريقيا التي سيسجل لها التاريخ أنها انتفضت للدفاع عن شعب فلسطين بينما الحكومات العربية والاسلامية إما شاركت في حرب الإبادة أو سكتت عنها #فلسطين #غزة_تُباد.

كان هذا أبرز ما تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي لهذا اليوم.

Radio Al-Balad 92.5 راديو البلد · ملاحقة الاحتلال أمام الجهات القضائية الدولية بسبب جرائمه ضد الشعب الفلسطيني حديث مواقع التواصل