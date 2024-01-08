بينهم 8 أطفال .. 30 شهيداً بخانيونس منذ فجر اليوم

بينهم 8 أطفال .. 30 شهيداً بخانيونس منذ فجر اليوم
التاريخ
1/8/2024 7:16:38 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
ارتفع عدد شهداء قصف الاحتلال المتواصل على خانيونس جنوبي قطاع غزة إلى 30 بينهم 8 أطفال منذ فجر اليوم.
وتكثف قوات الاحتلال قصف وسط ومحيط مدينة خانيونس بالتوازي مع اشتباكات ضارية مع المقاومة الفلسطينية لليوم الـ 94 على التوالي منذ بدء معركة طوفان الاقصى في الـ 7 من اكتوبر الماضي .
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