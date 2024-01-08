ردود فعل على استشهاد الصحفيين حمزة الدحدوح ومصطفى ثريا

MENAFN - Al Wakeel News)دانت عدة دول استهداف الاحتلال الاسرائيلي للصحفيين يوم أمس في خانيونس والذي تسبب باستشهاد الصحفيين حمزة الدحدوح ومصطفى ثريا في غارة إسرائيلية على خانيونس جنوبي قطاع غزة

حيث وصفت الخارجية البريطانية استشهاد الصحفيين حمزة الدحدوح ومصطفى ثريا في غارة إسرائيلية على خان يونس جنوبي قطاع غزة بأنها مأساة.

وقالت الخارجية البريطانية -في بيان- إن على إسرائيل ضمان قدرة الصحفيين على القيام بعملهم.



ودعت الخارجية الأسترالية إلى التحقيق في كل الهجمات ضد وسائل الإعلام في مناطق النزاع ومقاضاة مرتكبيها.



وعبرت الخارجية الاسترالية -في بيان- عن قلقها العميق إزاء استهداف الكثير من المدنيين في غزة بمن فيهم العديد من الصحفيون واستشهادهم .



فيما اكد الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد إن "ما تعرض له الصحفي الشجاع وائل الدحدوح وعائلته من استهداف هو تجسيد حي لمأساة شعب مظلوم".

