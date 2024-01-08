ردود فعل على استشهاد الصحفيين حمزة الدحدوح ومصطفى ثريا

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
دانت عدة دول استهداف الاحتلال الاسرائيلي للصحفيين يوم أمس في خانيونس والذي تسبب باستشهاد الصحفيين حمزة الدحدوح ومصطفى ثريا في غارة إسرائيلية على خانيونس جنوبي قطاع غزة
حيث وصفت الخارجية البريطانية استشهاد الصحفيين حمزة الدحدوح ومصطفى ثريا في غارة إسرائيلية على خان يونس جنوبي قطاع غزة بأنها مأساة.
وقالت الخارجية البريطانية -في بيان- إن على إسرائيل ضمان قدرة الصحفيين على القيام بعملهم.
ودعت الخارجية الأسترالية إلى التحقيق في كل الهجمات ضد وسائل الإعلام في مناطق النزاع ومقاضاة مرتكبيها.
وعبرت الخارجية الاسترالية -في بيان- عن قلقها العميق إزاء استهداف الكثير من المدنيين في غزة بمن فيهم العديد من الصحفيون واستشهادهم .
فيما اكد الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد إن "ما تعرض له الصحفي الشجاع وائل الدحدوح وعائلته من استهداف هو تجسيد حي لمأساة شعب مظلوم".
MENAFN08012024000208011052ID1107695261
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.