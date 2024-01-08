مهيدات يوضح أسباب ارتفاع أسعار الأدوية بالمقارنة مع مصر وتركيا

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - كشف مدير المؤسسة العامة للغذاء والدواء الدكتور نزار مهيدات أسباب ارتفاع أسعار الأدوية في الأردن بالمقارنة مع مصر وتركيا.

وقال مهيدات خلال رده على استفسارات النواب أثناء مناقشة الموازنة العامة لسنة 2024، اليوم الاثنين، إن حجم السوق في الأردن هو 12 مليون شخص مقارنة مع حجم سوق في كل من مصر وتركيا يصل إلى 120 مليون شخص وهو ما يشكل فرقا في أسعار الأدوية بحسبه.

وأضاف أن هناك شركات أدوية عالمية متوطنة في كل من مصر وتركيا وتقوم بتصنيع الدواء لسكان تلك الدول وهو ما يشكل فرقا في أسعار الأدوية بالمقارنة مع الأدوية التي نستوردها في الأردن، إلى جانب الدعم الحكومي للقطاعات الدوائية في تلك البلدان وما يقابله في المملكة هو الإعفاءات الطبية مثل تلك التي يقدمها الديوان الملكي الهاشمي.

وحذر مهيدات من استهلاك الأدوية التي تدخل المملكة بطرق غير مشروعة عن طريق المسافرين نظرا لطرق نقلها وتخزينها التي لا تكون وفق متطلبات التخزين لبعض أنواع الأدوية.

وبيّن أن هناك لجنة شكلتها المؤسسة لدراسة أسعار الأدوية وما يتم التوصل إليه يعلن فورا للمواطنين.