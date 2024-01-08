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توقعات بارتفاع خام برنت ليصل إلى 82 دولاراً للبرميل في 2024

1/8/2024 7:16:37 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلنت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، رفع توقعاتها لسعر خام برنت ليصل الى 82 دولارا للبرميل في 2024، بالمقارنة مع متوسط بلغ 75 دولاراً في 2023، مما يعكس ما وصفته الوكالة باستمرار السيطرة الحازمة لمجموعة أوبك+ على الإمدادات.
ومن المرجح أن يبلغ سعر خام برنت في العام القادم، وفقا لتصور أساسي من 80 إلى 82 دولارا.


وفيما يتعلق بالخام الأميركي، فقد رفعت فيتش توقعاتها لسعره إلى 75 دولارا للبرميل في 2024 من 70 دولارا في التقدير السابق، على أن ينخفض إلى 65 دولارا و60 دولارا في 2025 و2026 على الترتيب.

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