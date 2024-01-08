توقعات بارتفاع خام برنت ليصل إلى 82 دولاراً للبرميل في 2024

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلنت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، رفع توقعاتها لسعر خام برنت ليصل الى 82 دولارا للبرميل في 2024، بالمقارنة مع متوسط بلغ 75 دولاراً في 2023، مما يعكس ما وصفته الوكالة باستمرار السيطرة الحازمة لمجموعة أوبك+ على الإمدادات.
ومن المرجح أن يبلغ سعر خام برنت في العام القادم، وفقا لتصور أساسي من 80 إلى 82 دولارا.
وفيما يتعلق بالخام الأميركي، فقد رفعت فيتش توقعاتها لسعره إلى 75 دولارا للبرميل في 2024 من 70 دولارا في التقدير السابق، على أن ينخفض إلى 65 دولارا و60 دولارا في 2025 و2026 على الترتيب.
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