اغتيال قائد ميداني بارز في حزب الله

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
اعلن حزب الله اغتيال القائد الميداني وسام طويل جراء قصف إسرائيلي في جنوبي لبنان.
وافادت وسائل اعلام منذ قليل بان جيش الاحتلال الاسرائيلي شن غارة على بلدة خربة سلم جنوب لبنان استهدفت قائدا ميدانيا بارزا في حزب الله
وبحسب مصادر أمنية لبنانية، فإن وسام طويل قائد في قوة الرضوان التابعة لحزب الله.
وكان الجيش الإسرائيلي أعلن -في وقت سابق اليوم- أنه استهدف بنى تحتية للحزب بجنوب لبنان.
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