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اغتيال قائد ميداني بارز في حزب الله

1/8/2024 7:16:37 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- اعلن حزب الله اغتيال القائد الميداني وسام طويل جراء قصف إسرائيلي في جنوبي لبنان.

وافادت وسائل اعلام منذ قليل بان جيش الاحتلال الاسرائيلي شن غارة على بلدة خربة سلم جنوب لبنان استهدفت قائدا ميدانيا بارزا في حزب الله

وبحسب مصادر أمنية لبنانية، فإن وسام طويل قائد في قوة الرضوان التابعة لحزب الله.

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن -في وقت سابق اليوم- أنه استهدف بنى تحتية للحزب بجنوب لبنان.


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