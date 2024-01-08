اصابة 12 جنديا اسرائيليا خلال 24 ساعة في غزة

اصابة 12 جنديا اسرائيليا خلال 24 ساعة في غزة
التاريخ
1/8/2024 7:16:37 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي إصابة 19 عسكريا خلال الساعات الـ24 الماضية في المعارك الدائرة في قطاع غزة.
يأتي هذا الإعلان بينما تدور معارك عنيفة بين المقاومة وقوات الاحتلال، خاصة في وسط وجنوبي القطاع.
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