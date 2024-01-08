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اصابة 12 جنديا اسرائيليا خلال 24 ساعة في غزة

1/8/2024 7:16:37 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي إصابة 19 عسكريا خلال الساعات الـ24 الماضية في المعارك الدائرة في قطاع غزة.


يأتي هذا الإعلان بينما تدور معارك عنيفة بين المقاومة وقوات الاحتلال، خاصة في وسط وجنوبي القطاع.


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