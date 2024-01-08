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بدء فعاليات دورة أساليب التحقيق الخاص بالشرطة السياحية

1/8/2024 7:16:37 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - افتتحت في مدينة البترا، اليوم الاثنين، فعاليات دورة أساليب التحقيق الخاص بالشرطة السياحية، التي تسعى لتعزيز مهارات المشاركين من ضباط وأفراد ومرتبات شرطة نسائية في التعامل مع السياح القادمين من شتى أنحاء العالم.
وبدأت الدورة فعالياتها في مسرح مركز زوار البترا، بحضور رئيس قسم الشرطة السياحية في البترا المقدم طلال الرشايدة ونائب رئيس سلطة إقليم البترا الدكتور اسماعيل ابو عامود.
وأكد الدكتور أبو عامود خلال لقائه بالمشاركين، أهمية القطاع السياحي باعتباره أحد أهم روافد الاقتصاد الوطني، وعن مكانة البترا التي تعد أحد أهم مدن السياحة العالمية، والمقصد الأول للزوار القادمين إلى المملكة.
وشدد على الدور الكبير الذي تقوم به مرتبات إدارة الشرطة السياحية في التعامل مع السياح، ونقل الصورة الحضارية عن الأردن منذ لحظة دخول السياح وحتى المغادرة.




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