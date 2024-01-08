الاحتلال يقتحم بلدة جنوب حنين وينكل بأحد الفلسطينيين

الاحتلال يقتحم بلدة جنوب حنين وينكل بأحد الفلسطينيين
التاريخ
1/8/2024 7:16:37 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
نكل جنود الاحتلال الإسرائيلي، بفلسطيني من بلدة يعبد جنوب غرب جنين، خلال اقتحام منزل ذويه وتحطيم محتوياته.
وذكر شهود عيان لـ"وفا "، أن قوات الاحتلال اقتحمت منزل ذوي المواطن الفلسطيني أحمد هاني حمارشة، وحطمت محتوياته، قبل أن تعتدي عليه بالضرب المبرح، بحجة وجود صور للشهداء والمعتقلين على هاتفته المحمول، فجرى نقله إلى المستشفى، حيث دخل "غيبوبة".
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