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الاحتلال يقتحم بلدة جنوب حنين وينكل بأحد الفلسطينيين

1/8/2024 7:16:37 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- نكل جنود الاحتلال الإسرائيلي، بفلسطيني من بلدة يعبد جنوب غرب جنين، خلال اقتحام منزل ذويه وتحطيم محتوياته.


وذكر شهود عيان لـ"وفا "، أن قوات الاحتلال اقتحمت منزل ذوي المواطن الفلسطيني أحمد هاني حمارشة، وحطمت محتوياته، قبل أن تعتدي عليه بالضرب المبرح، بحجة وجود صور للشهداء والمعتقلين على هاتفته المحمول، فجرى نقله إلى المستشفى، حيث دخل "غيبوبة".


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