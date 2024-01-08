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ارتفاع عدد شهداء غزة الى 23084 منذ 7 اكتوبر الماضي

1/8/2024 7:16:36 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة الصحة في غزة ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 23 ألفا و84 شهيدا، و58 ألفا و926 جريحا منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.


وقالت الوزارة إن قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكبت 17 مجزرة في قطاع غزة راح ضحيتها 249 شهيدا و510 جرحى خلال 24 ساعة.

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