ارتفاع عدد شهداء غزة الى 23084 منذ 7 اكتوبر الماضي
التاريخ
1/8/2024 7:16:36 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
أعلنت وزارة الصحة في غزة ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 23 ألفا و84 شهيدا، و58 ألفا و926 جريحا منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
وقالت الوزارة إن قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكبت 17 مجزرة في قطاع غزة راح ضحيتها 249 شهيدا و510 جرحى خلال 24 ساعة.
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