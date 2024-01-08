أين تساوي الفرص؟

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) }





} ‭ ‬لو‭ ‬كانت‭ ‬هناك‭ ‬جائزة‭ ‬تعطى‭ ‬لأفضل‭ ‬لاعب‭ ‬يقدم‭ ‬أداء‭ ‬متميزا‭ ‬بعد‭ ‬كل‭ ‬مباراة‭ ‬في‭ ‬السداسي‭ ‬من‭ ‬دوري‭ ‬عيسى‭ ‬بن‭ ‬راشد‭ ‬للكرة‭ ‬الطائرة‭ ‬لكانت‭ ‬هذه‭ ‬الجائزة‭ ‬من‭ ‬نصيب‭ ‬محمد‭ ‬يعقوب‭ (‬جيبا‭) ‬لاعب‭ ‬صفوف‭ ‬دار‭ ‬كليب،‭ ‬إذ‭ ‬أنّ‭ ‬محمد‭ ‬بات‭ ‬يقدم‭ ‬أداء‭ ‬استثنائيا‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الموسم،‭ ‬وهو‭ ‬وراء‭ ‬انتصارات‭ ‬فريقه‭ ‬رغم‭ ‬الأداء‭ ‬الجماعي‭ ‬الذي‭ ‬يقدمه‭ ‬العنيد‭. ‬





} ‭ ‬هناك‭ ‬بعض‭ ‬اللاعبين‭ ‬عندما‭ ‬ينتقلون‭ ‬للعب‭ ‬لأندية‭ ‬أخرى‭ ‬بعيدا‭ ‬عن‭ ‬الأندية‭ ‬الأم‭ ‬يفترض‭ ‬أن‭ ‬يضعوا‭ ‬بعين‭ ‬الاعتبار‭ ‬قيمة‭ ‬الأندية‭ ‬التي‭ ‬سيدافعون‭ ‬عن‭ ‬شعارها‭ ‬خاصة‭ ‬متى‭ ‬كان‭ ‬هذا‭ ‬النادي‭ ‬أو‭ ‬غيره‭ ‬يملك‭ ‬تاريخا‭ ‬ناصعا،‭ ‬ومشواره‭ ‬مرصعا‭ ‬بالألقاب‭ ‬والبطولات،‭ ‬وكل‭ ‬ذلك‭ ‬يتطلب‭ ‬منهم‭ ‬أن‭ ‬يشعروا‭ ‬بمسؤولية‭ ‬المكان‭ ‬الذي‭ ‬هم‭ ‬فيه‭.‬





} ‭ ‬سؤال‭ ‬بريء‭ ‬يوجه‭ ‬للجنة‭ ‬المسابقات‭ ‬في‭ ‬اتحاد‭ ‬الطائرة‭: ‬لماذا‭ ‬لا‭ ‬تلعب‭ ‬الأندية‭ ‬الثمانية‭ ‬في‭ ‬دوري‭ ‬الاتحاد‭ ‬منافستها‭ ‬من‭ ‬دورين‭ ‬أسوة‭ ‬بالأندية‭ ‬الستة‭ ‬التي‭ ‬تخوض‭ ‬سداسي‭ ‬دوري‭ ‬عيسى‭ ‬بن‭ ‬راشد‭ ‬من‭ ‬دورين؟‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬قربنا‭ ‬من‭ ‬مدربي‭ ‬ولاعبي‭ ‬أندية‭ ‬دوري‭ ‬الاتحاد‭ ‬نستشعر‭ ‬أنهم‭ ‬يلعبون‭ ‬تحت‭ ‬ضغوط‭ ‬جراء‭ ‬خوضهم‭ ‬كل‭ ‬مباراة‭ ‬الخسارة‭ ‬فيها‭ ‬لا‭ ‬تعوّض‭.‬