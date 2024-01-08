أين تساوي الفرص؟

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) } في الآونة الأخيرة من منافسات الكرة الطائرة شاهدنا مباريات يتقدم فيها فريق بشوطين نظيفين، لكنه يخرج خاسرا من المباراة، وهنا نتساءل: هل السبب يعود إلى التراخي والثقة الزائدة والتعالي على المنافس من قبل اللاعبين؟ أم أنّ مدرب الفريق الخاسر أخذ يفكّر في كل الحلول لإعادة فريقه لأجواء المباراة بينما مدرب الفريق الآخر غابت عنه كل الحلول وبات أحد المتفرجين على تراجع فريقه؟ أم أن هناك أسبابا أخرى؟
} لو كانت هناك جائزة تعطى لأفضل لاعب يقدم أداء متميزا بعد كل مباراة في السداسي من دوري عيسى بن راشد للكرة الطائرة لكانت هذه الجائزة من نصيب محمد يعقوب (جيبا) لاعب صفوف دار كليب، إذ أنّ محمد بات يقدم أداء استثنائيا في هذا الموسم، وهو وراء انتصارات فريقه رغم الأداء الجماعي الذي يقدمه العنيد.
} هناك بعض اللاعبين عندما ينتقلون للعب لأندية أخرى بعيدا عن الأندية الأم يفترض أن يضعوا بعين الاعتبار قيمة الأندية التي سيدافعون عن شعارها خاصة متى كان هذا النادي أو غيره يملك تاريخا ناصعا، ومشواره مرصعا بالألقاب والبطولات، وكل ذلك يتطلب منهم أن يشعروا بمسؤولية المكان الذي هم فيه.
} سؤال بريء يوجه للجنة المسابقات في اتحاد الطائرة: لماذا لا تلعب الأندية الثمانية في دوري الاتحاد منافستها من دورين أسوة بالأندية الستة التي تخوض سداسي دوري عيسى بن راشد من دورين؟ من خلال قربنا من مدربي ولاعبي أندية دوري الاتحاد نستشعر أنهم يلعبون تحت ضغوط جراء خوضهم كل مباراة الخسارة فيها لا تعوّض.
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