القائد العام لقوة دفاع البحرين يستقبل قائد الجيش الباكستاني

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- Akhbar Al Khaleej) استقبل المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين، الفريق أول ركن سيد عاصم منير قائد الجيش بجمهورية باكستان الإسلامية الشقيقة والوفد المرافق له، وذلك بحضور سعادة الفريق الركن ذياب بن صقر النعيمي رئيس هيئة الأركان، اليوم الإثنين.
ورحب القائد العام لقوة دفاع البحرين بمعالي قائد الجيش بجمهورية باكستان الإسلامية الشقيقة والوفد المرافق له، مشيدًا بعمق العلاقات المتميزة التي تربط مملكة البحرين وجمهورية باكستان الإسلامية الشقيقة والتي تشهد تطورًا متواصلًا في كافة المجالات، بالإضافة إلى سبل تطويرها على صعيد التنسيق العسكري والتعاون الدفاعي بما يحقق المصالح ويخدم الأهداف والتطلعات المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين.
حضر اللقاء اللواء الركن حسن محمد سعد مدير ديوان القيادة العامة، وعدد من كبار ضباط قوة دفاع البحرين.
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