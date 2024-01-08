القائد العام لقوة دفاع البحرين يستقبل قائد الجيش الباكستاني

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) استقبل المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين، الفريق أول ركن سيد عاصم منير قائد الجيش بجمهورية باكستان الإسلامية الشقيقة والوفد المرافق له، وذلك بحضور سعادة الفريق الركن ذياب بن صقر النعيمي رئيس هيئة الأركان، اليوم الإثنين.

ورحب القائد العام لقوة دفاع البحرين بمعالي قائد الجيش بجمهورية باكستان الإسلامية الشقيقة والوفد المرافق له، مشيدًا بعمق العلاقات المتميزة التي تربط مملكة البحرين وجمهورية باكستان الإسلامية الشقيقة والتي تشهد تطورًا متواصلًا في كافة المجالات، بالإضافة إلى سبل تطويرها على صعيد التنسيق العسكري والتعاون الدفاعي بما يحقق المصالح ويخدم الأهداف والتطلعات المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين.

حضر اللقاء اللواء الركن حسن محمد سعد مدير ديوان القيادة العامة، وعدد من كبار ضباط قوة دفاع البحرين.