تغطية الإصدار رقم 273 لصكوك السلم الإسلامية الحكومية قصيرة الأجل

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) أعلن مصرف البحرين المركزي أنه تمت تغطية الإصدار رقم 273
(ISIN BH000A881796)من صكوك السلم الإسلامية الحكومية قصيرة الأجل التي يصدرها نيابة عن حكومة مملكة البحرين.
وتبلغ قيمة الإصدار 43 مليون دينار بحريني لفترة استحقاق 91 يومًا تبدأ في 10 يناير 2024 إلى 10 أبريل 2024.
ويبلغ العائد المتوقع لهذه الصكوك 6.35%، مساويًا للإصدار السابق بتاريخ 13 ديسمبر 2023 ، علمًا بأنه قد تمت تغطية الإصدار بنسبة 372%.
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