تغطية الإصدار رقم 273 لصكوك السلم الإسلامية الحكومية قصيرة الأجل

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) أعلن مصرف البحرين المركزي أنه تمت تغطية الإصدار رقم 273(ISIN BH000A881796)من صكوك السلم الإسلامية الحكومية قصيرة الأجل التي يصدرها نيابة عن حكومة مملكة البحرين.

وتبلغ قيمة الإصدار 43 مليون دينار بحريني لفترة استحقاق 91 يومًا تبدأ في 10 يناير 2024 إلى 10 أبريل 2024.

ويبلغ العائد المتوقع لهذه الصكوك 6.35%، مساويًا للإصدار السابق بتاريخ 13 ديسمبر 2023 ، علمًا بأنه قد تمت تغطية الإصدار بنسبة 372%.