Wednesday, 10 January 2024 03:55 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


مصرف البحرين المركزي يعلن عن طرح طقم ميداليات فضية ترمز للحياة الفطرية للبيع

1/8/2024 7:12:19 AM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أعلن مصرف البحرين المركزي عن طرح طقم ميداليات فضية ملونة مكون من 4 ميداليات ترمز للحياة الفطرية في مملكة البحرين للبيع للجمهور.


ويبلغ وزن كل ميدالية 31 جرام، ويتضمن الوجه الأمامي للميدالية صورًا ملونة لكل من الخيل العربي الأصيل والصقر الحر وغزال الريم البحريني وطائر الحبارى، أما الوجه الخلفي للميدالية فيتضمن شعار مملكة البحرين.


وسيتم بيع الميداليات الفضية من خلال إدارة إصدار النقد بمقر مصرف البحرين المركزي الكائن بالمنطقة الدبلوماسية اعتبارًا من يوم الأربعاء الموافق 10 يناير، وذلك من خلال حجز موعد عبر الموقع الإلكتروني للمصرف


ويبلغ سعر البيع للطقم الواحد 100 دينار بحريني.

MENAFN08012024000055011008ID1107695229

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث