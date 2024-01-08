مصرف البحرين المركزي يعلن عن طرح طقم ميداليات فضية ترمز للحياة الفطرية للبيع

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) أعلن مصرف البحرين المركزي عن طرح طقم ميداليات فضية ملونة مكون من 4 ميداليات ترمز للحياة الفطرية في مملكة البحرين للبيع للجمهور.





ويبلغ وزن كل ميدالية 31 جرام، ويتضمن الوجه الأمامي للميدالية صورًا ملونة لكل من الخيل العربي الأصيل والصقر الحر وغزال الريم البحريني وطائر الحبارى، أما الوجه الخلفي للميدالية فيتضمن شعار مملكة البحرين.





وسيتم بيع الميداليات الفضية من خلال إدارة إصدار النقد بمقر مصرف البحرين المركزي الكائن بالمنطقة الدبلوماسية اعتبارًا من يوم الأربعاء الموافق 10 يناير، وذلك من خلال حجز موعد عبر الموقع الإلكتروني للمصرف





ويبلغ سعر البيع للطقم الواحد 100 دينار بحريني.