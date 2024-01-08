مصرف البحرين المركزي يعلن عن طرح طقم ميداليات فضية ترمز للحياة الفطرية للبيع

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) أعلن مصرف البحرين المركزي عن طرح طقم ميداليات فضية ملونة مكون من 4 ميداليات ترمز للحياة الفطرية في مملكة البحرين للبيع للجمهور.
ويبلغ وزن كل ميدالية 31 جرام، ويتضمن الوجه الأمامي للميدالية صورًا ملونة لكل من الخيل العربي الأصيل والصقر الحر وغزال الريم البحريني وطائر الحبارى، أما الوجه الخلفي للميدالية فيتضمن شعار مملكة البحرين.
وسيتم بيع الميداليات الفضية من خلال إدارة إصدار النقد بمقر مصرف البحرين المركزي الكائن بالمنطقة الدبلوماسية اعتبارًا من يوم الأربعاء الموافق 10 يناير، وذلك من خلال حجز موعد عبر الموقع الإلكتروني للمصرف
ويبلغ سعر البيع للطقم الواحد 100 دينار بحريني.
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