اختبار سريع للتحقق من الإصابة بأمراض القلب عبر الأصابع

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - تكون بعض أعراض أمراض القلب واضحة إلى حد ما، مثل ألم الصدر وضيق التنفس، ولكن هناك أعراض أخرى لا يمكن ملاحظتها بسهولة، وقد تحدّث أحد الخبراء عن علامة غير متوقعة لأمراض القلب، يمكن أن تظهر على الأصابع.يرى طبيب الأمراض الجلدية، الدكتور دانييل سوغاي أن تعجر الأصابع، أي زيادة سماكة الجلد في الأصابع وتضخم أطرافها، وانحناء الأظافر إلى الأسفل، يمكن أن يظهر لدى الأشخاص المصابين بأمراض القلب.



وكشف الدكتور سوغاي في مقطع فيديو على تيك توك، عن اختبار سريع للتحقق من وجود مشاكل في القلب، وقال، إن سماكة الجلد في الأصابع، أو تضخم الأنامل وتقوس الأظافر إلى الأسفل مدعاة للشعور بالقلق بشأن أمراض القلب والرئة، بما في ذلك سرطان الرئة.



لاختبار تعجر الأصابع، نفذ وضعية الأصابع الموضحة في الصورة في الأسفل، فإذا رأيت فجوة على شكل ماسة بين الظفرين، فهذا يعني بأنك لا تعاني من تعجر الأصابع، وإن لم تر تلك الفجوة، فقد تكون مصاباً بهذه الحالة.

السبب وراء ارتباط تعجر الأصابع بأمراض القلب هو أنه يحدث غالباً بسبب انخفاض مستويات الأكسجين في الدم، الذي يحدث إذا كان القلب غير قادر على ضخ الدم بشكل صحيح في أنحاء الجسم.



وتشمل العلامات الأخرى لأمراض القلب التي يجب الانتباه إليها، ألم في الصدر، وضيق في التنفس، وألم في جميع أنحاء الجسم، والشعور بالاغماء، والشعور بالغثيان.



ومن أهم الأسباب الرئيسية لأمراض القلب هو تصلب الشرايين، الذي يمكن أن يحدث بسبب العادات غير الصحية مثل التدخين، وتناول نظام غذائي غني بالدهون، حيث تصبح جدران الشرايين مغطاة بالرواسب الدهنية مع مرور الوقت.

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