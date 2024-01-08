البيان الختامي لأعمال شركة كريم

MENAFN - Al Wakeel News) -وفّر أعضاء كريم بلص ما يفوق 19 مليون دولار أمريكي في عام 2023، ونجح عضو واحد بتوفير 735 دولار في شهر واحد فقط.



-تم توصيل 1.1 مليون همبرغر للعملاء في عام 2023.



-طلب أحد العملاء في المملكة العربية السعودية أكثر من 1,400 وجبة (نحو 4 طلبات يوميًا)، وأنفق ما مجموعه 28,500 دولار عبر خدمة كريم فود في عام 2023.



-تم قطع أكثر من 800 مليون كلم عبر خدمات سيارات الأجرة من كريم في عام 2023! أي ما يفوق المسافة من الأرض إلى كوكب المشتري!



-للعام الثاني على التوالي، أحد أغرب الأشياء التي نسيها الركاب في السيارة هو فستان زفاف!



-كانت الوجبة الأكثر شعبية في الأردن وجبة شاورما الدجاج المزدوجة من مطعم شاورما ع صاج، بينماالشاورما الأكثر شعبية في جميع أنحاء المنطقة كانت شاورما اللحم البقري.



يشارك معكم كريم، التطبيق الرائد متعدد الخدمات في المنطقة، أبرز توجهات العملاء وأكثرها إثارة للاهتمام خلال عام 2023. ويستمر التطبيق الشامل من كريم "Careem Everything" بتوفير خدمات رقمية مختلفة في الاردن، بالإضافة إلى خدمة عملائه في عشر دول، من المغرب إلى باكستان.

تعليقًا على إنجازات الشركة في عام 2023، قال مدثر شيخة، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة كريم: "هدف شركة كريم هو تبسيط حياة الناس ونحن نقوم بذلك من خلال توفير الوقت وتقديم خدمات ذات قيمة ممتازة، ومساعدة الناس على الكسب بمرونة من خلال تطبيقنا الشامل. وفي عام 2023، واصلنا المسيرة بتبسيط أعباء التنقل اليومية والتوصيل والمدفوعات لعملائنا وكباتننا وشركائنا من المطاعم، وشرعنا في استحداث خدمات جديدة كالتحويلات الدولية من الإمارات العربية المتحدة إلى الهند وباكستان، وخدمة كريم DineOut، وحجوزات تذاكر السينما. نحن ممتنون لملايين الأشخاص الذين يعتمدون على كريم لتلبية احتياجاتهم الأساسية، وكلنا حماس للاستمرار بتقديم المزيد من الخدمات المريحة لهم في عام 2024."

كريم بلص



●وفر أعضاء كريم بلص أكثر من 19 مليون دولار – عبر الاستفادة من التوصيل المجاني لجميع طلبات الطعام والبقالة، والاسترداد النقدي بنسبة 10٪ على الرحلات بواسطة "كريم" و"هلا"، والرحلات المجانية غير المحدودة على خدمة الدراجات النارية "كريم بايك"، والخصومات التي وصلت إلى 20٪ على خدمات التنظيف المنزلي وغسيل الملابس، وخصومات فواتير المطاعم التي وصلت إلى 50% من خلال خدمة استكشاف وعقد صفقات الطعام والشراب داخل تطبيقنا، كريم DineOut.

خدمة كريم فود



●في عام 2023، قدمت خدمة كريم فود وجبات شهية لأكثر من 1.4 مليون شخص في جميع أنحاء المنطقة.



●اعتمد أحد العملاء في المملكة العربية السعودية بشكل كبير على خدمة كريم فود، حيث طلب أكثر من 1,400 وجبة (نحو 4 طلبات يوميًا!)، وأنفق 28,500 دولار على مدار العام على طلبات الطعام!



●للعام الثاني على التوالي، جاء أكبر طلب جماعي من "كافيه بتيل"، وهذه المرة لتناول وجبة من خمسة أطباق في عيد الحب بقيمة 480 دولارًا مع كمأ وتمور عيد الحب في المملكة العربية السعودية.



●احتفظت سلسلة مطاعم البيك بلقبها كأشهر مطعم لتوصيل الطلبات في المملكة العربية السعودية للعام الثالث على التوالي.



●كانت الوجبة الأكثر شعبية في الأردن وجبة شاورما الدجاج المزدوجة من مطعم شاورما ع صاج، بينماالشاورما الأكثر شعبية في جميع أنحاء المنطقة كانت شاورما اللحم البقري.



●سجلت خدمة كريم فود زيادة بنسبة 80٪ في طلبات الغذاء الصحي في الإمارات العربية المتحدة.

خدمة Quick بقالة



●بلغت قيمة أكبر طلب من خدمةQuik بقالة 2,042 دولار عندما اشترى عميل iPhone 15 الجديد وساعةApple Watch Ultra 2.

●بلغ أسرع وقت للتوصيل دقيقة واحدة، حيث كانت المسافة من المتجر إلى العميل 500 متر فقط.



●كان وقت التسليم الأكثر شعبية بين الساعة السابعة والتاسعة مساءً (خدمةQuik بقالة حاضرة لنجدتكم وتوصيل الطلبات الطارئة في أوقات متأخرة من الليل!)



●كان الماء والموز أكثر السلع طلبًا، حيث بلغ مجموع الموز المطلوب في عام 2023 ما يعادل وزن أكثر من ألف غوريلا. وطلب العملاء ما يكفي من مياه الشرب لملء حمام سباحة أولمبي.

خدمة المدفوعات (كريم باي)



●ساهمت خدمة "كريم باي" بتبسيط الخدمات المالية من خلال تمكين الأشخاص في جميع أنحاء المنطقة من إدارة أموالهم وتسديد فواتيرهم وإجراء معاملاتهم المالية بطريقة سلسة عبر التطبيق وخارجه.



●كان الخميس الأخير من الشهر هو اليوم الأكثر شعبية لإرسال الأموال إلى الهند وباكستان من خلال خدمة التحويلات الدولية الجديدة لـ "كريم باي."



●أرسل عميل واحد نحو 68 ألف دولار إلى باكستان خلال العام.



●استغرقت أسرع عملية تحويل 16 ثانية فقط، لإرسال الأموال من الإمارات العربية المتحدة إلى الهند.



●أنفق أحد العملاء حوالي 60 ألف دولار على الفواتير المدفوعة من خلال "كريم باي" في عام 2023 (أي أكثر من خمسة آلاف دولار من الفواتير شهريًا!)

خدمة كريم رايدز



●تم تنفيذ أكثر من 70 مليون رحلة ركاب في جميع أنحاء المنطقة بمسافة إجمالية تفوق 800 مليون كلم. تعد تلك المسافة أبعد من المسافة بين الأرض وكوكب المشتري!



●تسعى كريم لتبسيط أعباء التنقل اليومي، وينطبق ذلك على الرحلات القصيرة التي يبلغ طولها بضعة كيلومترات كما ينطبق على الرحلات الطويلة التي تصل إلى 950 كلم، والتي كانت مسافة أطول رحلة تم طلبها من خلال تطبيق كريم خلال عام 2023. رحلة طويلة بالفعل، تستحق قائمة أغاني خاصة!



●المطارات الثلاثة الأكثر شعبية في تطبيق خلال كريم رايدز (بدون ترتيب معين) هي مطار دبي الدولي ومطار الرياض الدولي ومطار جدة الدولي.



●كان المسار الأكثر شعبية بين المدن هو الطريق بين مدينتي دبي والشارقة.

●كان العملاء من دبي والرياض وعمّان الأكثر نسيانًا للأغراض الشخصية بالخطأ في رحلات حجزت عبر كريم. وللعام الثاني على التوالي، كان فستان الزفاف من أغرب الأشياء التي خلّفها الركاب وراءهم! كما ترك ركاب آخرون وسادة وخاتمًا وشعرًا مستعارًا.

خدمة الدراجات الهوائية (كريم بايك)



●خلال الشهر الأول من إطلاق خدمة "كريم بايك" في المدينة المنورة بالمملكة العربية السعودية، استخدم نحو ألفي عميل الدراجات النارية للتنقل عبر المدينة في جولات بلغت مسافتها 60،000 كلم تقريبًا.



●أكمل الراكب الأكثر استخدامًا لخدمة "كريم بايك" 4,357 رحلة على مدار العام، معظمها لتوصيل الطلبات من المطعم الذي يعمل لديه في أبراج بحيرات الجميرا، بينما قطع صاحب المركز الثاني 2,288 رحلة، معظمها للتنقل إلى العمل.

●كانت أطول رحلة بالدراجة النارية طوال عام 2023 من مركز دبي التجاري العالمي إلى القصيص، والتي استغرقت تسع ساعات.



●ساهم مستخدمو خدمة "كريم بايك" في التخلص مما مجموعه 1.29 مليون طن من الانبعاثات كربونية، أي ما يعادل التخلص من 361 سيارة من الطرق طوال العام.

