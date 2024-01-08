طلبة في الأردنية يعلقون على ما جاء بامتحان الثقافة الوطنية

MENAFN - Al Wakeel News)ضجت مواقع التواصل خلال الايام الماضية بالحديث عن اسئلة مبحث الثقافة الوطنية التي تدرس في الجامعة الأردنية بعد انتقاد الطلبة الذين تقدموا للامتحان يوم السبت الماضي من تنافي محتوى الاسئلة مع القيم والعادات الاخلاقية والثقافية والاجتماعية .



رئيس الجامعة الدكتور نذير عبيدات قال في تصريح لـ "الوكيل الإخباري " أن الجامعة قامت بتشكيل لجنة للتحقيق في حيثيات الموضوع فور ورود الملاحظات وكشفت أن المشكلة تكمن في صياغة الأسئلة وطريقة عرضها وليس بالمنهاج الذي يُدرس .



واضاف عبيدات أن جميع المباحث تخضع لعملية تدقيق دورية من قبل لجان مختصة ، وان الجامعة ما زالت تعمل على التحقيق فيما يتعلق في اسئلة مبحث الثقاقة الوطنية عدا عن اتخاذها جملة من الاجراءات الرادعة يوم أمس .



طلاب من الجامعة تقدموا لامتحان الثقافة الوطنية قالو لـ "الوكيل الإخباري" أن المبحث يقسم على 5 وحدات ويتناول موضوعات ثقافة الأردن والمراة والشباب والتحديات التي تواجههما وشخصيات قيادية بارزة وسير حياتها بطريقة علمية بحتة وهو متطلب جامعي اجباري ويدرس الكترونياً .



طالبة من السنة الاولى تدرس تخصص التغذية والحميات ، قالت ان المادة تحتوي موضوعات ثقافية وان الاسئلة لم تستوفِ جميع المادة التي درستها ولم يرد اسئلة حول الكثير من الموضعات الهامة وركزت على موضوعات دون اخرى كـ" العنف والتحرش والابتزاز" وعرضتها بطريق مغايرة لما ورد بالمنهاج .



وهذا ما اكده طالب في السنة الثانية من تخصص الكيمياء حيث قال ان المنهاج يحتوي على الكثير من الموضوعات الهادفة ، وان الاسئلة ركزت على فصلين فقط من المبحث ، اضافة لورود الكثير من الاسئلة من خارج المنهاج .



ودخلت مادة الثقافة الوطنية خطة الجامعة الأردنية قبل ثلاثة سنوات كمتطلب جامعة اجباري وتدرس على شكل 5 وحدات دراسية تحتوي فصول عدة تتناول موضوعات تتعلق بثقافة الأردن وتمكين المرأة والتحديات التي تواجه الشباب وشخصيات سياسية وتربوية وسير حياتهم .



وكان قد اتخذ رئيس الجامعة الدكتور نذير عبيدات جملة من الاجراءات بحق منسقي وكاتبي الاسئلة منها إيقاف منسق مادة الثقافة الوطنية وكل المدرسين الذين ساهموا في وضع اسئلة الامتحان الذي اثار الجدل و إنهاء تكليف مدير مكتب متطلبات الجامعة، وإلغاء جميع الأسئلة التي تتنافى مع رسالة الجامعة، ولا تتوافق مع أهداف ونتاجات التعلم المرجوّة من مادة "الثقافة الوطنية"



وكما قرر رئيس الجامعة تشكيل لجنة تحقيق لدراسة حيثيات الموضوع، مع الطلب منها رفع التوصيات في أسرع وقت ممكن.

