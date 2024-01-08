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بنك الإسكان يطلق حملة جوائز نقدية فورية على مشتريات بطاقات Visa الدفع المباشر

1/8/2024 6:11:16 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أطلق بنك الإسكان حملة جوائز نقدية فورية (يومية وأسبوعية وشهرية)، لعملائه عند تنفيذ مشترياتهم المحلية أو الدولية عبر نقاط البيع أو التسوق الإلكتروني باستخدام بطاقات Visa الدفع المباشر من بنك الإسكان بأنواعها، بحيث يمكن للعميل ربح إحدى الجوائز بشكل مباشر عند تنفيذ حركة المشتريات من خلال ارسال رسالة نصية من البنك للعميل تفيد بقيمة الجائزة بعد تنفيذ الحركة مباشرة.


وستقدم الحملة لعملاء البنك مستخدمي بطاقات Visa الدفع المباشر في عمليات الشراء نحو ألف جائزة نقدية، بواقع 10 جوائز يومية بقيمة 25 ديناراً لكل رابح، و4 جوائز أسبوعية بقيمة 250 ديناراً لكل رابح، وجائزتين شهريتين بقيمة 2500 دينار لكل رابح.


وتمنح الحملة فرصة الربح للعملاء حتى نهاية شهر آذار /2024 عند تنفيذ أي حركة شرائية باستخدام أي من بطاقات Visa الدفع المباشر المتميزة بمدى قبولها العالمي الواسع، بالإضافة إلى إمكانية ربح جائزة يومية وأسبوعية وشهرية كلما زاد استخدام البطاقات على حركات المشتريات.


وتأتي الحملة تقديراً من البنك لعملائه على ثقتهم ببطاقات الدفع المباشر من Visa بنك الإسكان، والتي تتميز بالسرعة والسهولة والأمان العالي، بالإضافة إلى الحماية الكبيرة التي توفرها عند التسوق عبر الإنترنت.


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