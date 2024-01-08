التربية تنشر أسئلة امتحان الحاسوب التكميلي

التربية تنشر أسئلة امتحان الحاسوب التكميلي
التاريخ
1/8/2024 6:11:15 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - نشرت وزارة التربية والتعليم نموذج أسئلة امتحان مبحث الحاسوب في الدورة التكميلية بحسب رصد "الوكيل الإخباري".
وقالت وزارة التربية والتعليم إن عدد الطلبة المسجلين للتقدم لامتحان تكميلية التوجيهي في الجلسة الأولى اليوم لمبحث الحاسوب 12627 طالب .
انقر هنا
MENAFN08012024000208011052ID1107695073
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.