حزب الله يستهدف موقعين للاحتلال

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلن حزب الله أنه استهدف موقع رويسات العلم في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة وحقق إصابات مباشرة فيه.



كما قال الحزب إنه استهدف موقع حدب البستان بالأسلحة المناسبة وحقق إصابات مباشرة فيه.



وكان الجيش الإسرائيلي أعلن في وقت سابق اليوم أنه قصف مواقع عسكرية وبنى تحتية للحزب في جنوب لبنان.



وأعلن حزب الله أمس أنه نفذ 10 عمليات ضد مواقع وتجمعات إسرائيلية قرب الحدود، مؤكدا أنه أوقع قتلى وجرحى بين الجنود الإسرائيليين.

