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الضمان: انتهاء الدراسة الاكتوارية لوضع المؤسسة المالي خلال العام الحالي

1/8/2024 6:11:15 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال الناطق باسم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي أنس القضاة، إن نتائج "الدراسة الاكتوارية" التي تجريها المؤسسة على وضعها المالي ستنتهي وتظهر نتائجها خلال العام الحالي.
وبيّن القضاة لـ " الوكيل الإخباري" أنه على ضوء هذه النتائج سيتم اتخاذ التعديلات على بنود في قانون الضمان الاجتماعي، خاصة البنود التي تتعلق بالتأمين الصحي وراتب الاعتلال والشيخوخة وغيرها.
وأضاف أن اللجان المُختصة وضعت اطاراً زمنياً لاتمام الدراسة، يصل إلى عام ونصف، بدأ بعد منتصف 2023.


وكانت بنود مسودة قانون الضمان مثل التأمين الصحي وراتب الاعتلال وراتب الامومة وغيرها أثارت جدلا في الشارع الأردني، قبل أن يتم التراجع عن تعديلات القانون قبل إرسالها للحكومة.


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