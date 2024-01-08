مدير مستشفى حمزة يكشف تكلفة زراعة الكلى

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - كشف مدير مستشفى الأمير حمزة كفاح أبو طربوش أن تكلفة زراعة الكلى لزمرة الدم غير المتطابق تصل إلى 24 ألف دينار مقابل 7 آلاف دينار للمرضى ذوي زمرة الدم المتطابق.

وقال أبو طربوش خلال اجتماع للجنة المالية النيابية بشأن مشروع قانون الموازنة العام لسنة 2024، إن برنامج زراعة الكلى في المستشفى أجرى أكثر من 400 عملية زراعة كلى، فيما قام المستشفى بإجراء 36 عملية جراحية لزراعة الكلى العام الماضي فقط.

وأضاف أن نسبة نجاح عمليات زراعة الكلى في المستشفى تتراوح بين 96%-97%، وأن البرنامج قام بإجراء عمليات جراحية نوعية على مستوى المملكة والمنطقة.