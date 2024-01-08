بلعاوي يكشف سبب شدة أعراض الأمراض الفيروسية في الاردن

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - براءة الشلالدةكشف أستاذ ومستشار العلاج الدوائي السريري للأمراض المُعدية الدكتور ضرار بلعاوي إن شدة الأعراض الفيروسية على المصابين خلال الفترة الحالية بسبب ما يُعرف بـ "الدين المناعي" .



وأوضح بلعاوي اليوم الاثنين لـ "الوكيل الاخباري " أن الدين المناعي يعني أن الأجسام لم تتعرض للإصابة بالفيروسات بشكل كبير ما قبل كورونا، لافتا إلى أنه عند إصابتها بالفيروسات بعد جائحة كورونا يعاني الجسم حينها من أعراض قوية.



وأضاف أن ما قبل كورونا كان يعاني المريض من ارتفاع بدرجة حرارة الجسم من يوم الى يومين أما الآن من الممكن أن يستمر ارتفاع درجات الحرارة لأكثر من 3 أيام مع أعراض شديدة آخرى .



وأشار أن الأشخاص يتعرضون حالياً للإصابة بعدة فيروسات والتهابات بالجهاز التنفسي خلال فصل الشتاء منها الفيروس المخلوي التنفسي "RSV" وفيروس الإنفلونزا "H1N1" بالإضافة لمتحور كورونا "جي إن 1".



وتابع "تلك الفيروسات الثلاث تلعب دوراً أساسياً في تسبب إلتهابات جهاز التنفس العلوية والسفلية والإصابة بأعراض شديدة."



وأكد أن الفئات ذات الاختطار العالي مثل كبار السن والصغار والأشخاص الذين يعانون من نقص المناعة معرضون أكثر للإصابة بالمضاعفات والدخول إلى العناية الحثيثة بسبب هذه الفيروسات الثلاث.