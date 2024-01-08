Wednesday, 10 January 2024 03:54 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


هيئة بريطانية: زورقان اقتربا من سفينة تجارية بساحل اليمن

1/8/2024 6:11:14 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قالت هيئة بحرية بريطانية إن زورقين صغيرين اقتربا من سفينة تجارية على بعد 50 ميلا بحريا جنوب شرق المخا (غربي اليمن).


يأتي هذا الإعلان، بينما يحاول تحالف بحري شكلته الولايات المتحدة مؤخرا التصدي لعمليات استهداف السفن في البحر الأحمر وباب المندب من قبل الحوثيين.


MENAFN08012024000208011052ID1107695068

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث