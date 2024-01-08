هيئة بريطانية: زورقان اقتربا من سفينة تجارية بساحل اليمن

هيئة بريطانية: زورقان اقتربا من سفينة تجارية بساحل اليمن
التاريخ
1/8/2024 6:11:14 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
قالت هيئة بحرية بريطانية إن زورقين صغيرين اقتربا من سفينة تجارية على بعد 50 ميلا بحريا جنوب شرق المخا (غربي اليمن).
يأتي هذا الإعلان، بينما يحاول تحالف بحري شكلته الولايات المتحدة مؤخرا التصدي لعمليات استهداف السفن في البحر الأحمر وباب المندب من قبل الحوثيين.
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