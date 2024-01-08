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الاحتلال يقتحم بيت أمر ويستولي على مركبة

1/8/2024 6:10:42 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) الخليل/PNN- اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، منطقة الظهر ببلدة بيت أمر شمال الخليل، وداهمت عدة منازل وفتشتها واستولت على مركبة.

وقال الناشط الإعلامي في البلدة محمد عوض، إن جنود الاحتلال داهموا عددا من منازل المواطنين بمنطقة الظهر، وفتشوها وعبثوا بمحتوياتها، عُرف من أصحابها: موسى عادل الصليبي، كما استولى الجنود على مركبة المواطن صادم الصليبي.

وكان عدد من الشبان قد أصيبوا، الليلة الماضية، بحالات اختناق خلال مواجهات شهدها مدخل بيت أمر، حيث قام الجنود بإطلاق الرصاص الحي وقنابل الغاز السام

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