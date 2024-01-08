الرئيس يجتمع مع نظيره المصري

(MENAFN
- Palestine News Network )
القاهرة/PNN- اجتمع رئيس دولة فلسطين محمود عباس، اليوم الإثنين، مع رئيس جمهورية مصر العربية عبد الفتاح السيسي، في قصر الاتحادية بالقاهرة.
وأطلع الرئيس نظيره المصري على آخر التطورات في الأرض الفلسطينية المحتلة، خاصة في قطاع غزة، مؤكدا ضرورة العمل مع الأطراف كافة على ضمان وقف العدوان الإسرائيلي على شعبنا في كل مكان، وتحديدا في قطاع غزة، مشددا على رفض دولة فلسطين القاطع لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة أو من الضفة أو القدس.
وشدد سيادته على أن الحل الوحيد لكل ما يجري من تصعيد في المنطقة هو الحل السياسي بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين بعاصمتها القدس.
وهنأ سيادته أخيه الرئيس السيسي بفوزه بالانتخابات الرئاسية لولاية جديدة، وبنجاح العملية الديمقراطية، مشيدا بالدور الريادي الذي تقوم به مصر الشقيقة خدمة للقضية الفلسطينية.
وحضر الاجتماع، أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير حسين الشيخ، ورئيس جهاز المخابرات العامة اللواء ماجد فرج، ومستشار الرئيس للشؤون الدبلوماسية مجدي الخالدي، وسفير دولة فلسطين لدى مصر دياب اللوح.
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