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الرئيس يجتمع مع نظيره المصري

1/8/2024 6:10:41 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) القاهرة/PNN- اجتمع رئيس دولة فلسطين محمود عباس، اليوم الإثنين، مع رئيس جمهورية مصر العربية عبد الفتاح السيسي، في قصر الاتحادية بالقاهرة.

وأطلع الرئيس نظيره المصري على آخر التطورات في الأرض الفلسطينية المحتلة، خاصة في قطاع غزة، مؤكدا ضرورة العمل مع الأطراف كافة على ضمان وقف العدوان الإسرائيلي على شعبنا في كل مكان، وتحديدا في قطاع غزة، مشددا على رفض دولة فلسطين القاطع لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة أو من الضفة أو القدس.

وشدد سيادته على أن الحل الوحيد لكل ما يجري من تصعيد في المنطقة هو الحل السياسي بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين بعاصمتها القدس.

وهنأ سيادته أخيه الرئيس السيسي بفوزه بالانتخابات الرئاسية لولاية جديدة، وبنجاح العملية الديمقراطية، مشيدا بالدور الريادي الذي تقوم به مصر الشقيقة خدمة للقضية الفلسطينية.

وحضر الاجتماع، أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير حسين الشيخ، ورئيس جهاز المخابرات العامة اللواء ماجد فرج، ومستشار الرئيس للشؤون الدبلوماسية مجدي الخالدي، وسفير دولة فلسطين لدى مصر دياب اللوح.

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