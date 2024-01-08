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أسهم أوروبا تهبط بضغط من أسهم الطاقة وارتفاع عوائد السندات

1/8/2024 6:10:36 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - استهلت الأسواق الأوروبية الجلسة على انخفاض، الاثنين، لتواصل بدايتها الضعيفة للعام، إذ أثر ارتفاع عوائد السندات الحكومية وتراجع أسهم الطاقة بالسلب على الرغبة في المخاطرة.
وانخفض المؤشر ستوكس 600 الأوروبي بنسبة 0.1%، وارتفعت عوائد السندات الأوروبية لأجل 10 سنوات والسندات الألمانية لأجل 10 سنوات مقتفية أثر نظيراتها الأميركية، وذلك للجلسة الثالثة على التوالي.
وأدى تراجع التوقعات بخفض أسعار الفائدة في الولايات المتحدة في وقت مبكر إلى استمرار دعم الدولار وعوائد السندات قبل إصدار تقرير تضخم أسعار المستهلكين يوم الخميس.

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